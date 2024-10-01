20 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات ((هيونداى)) خلال أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة ((جى بى غبور أوتو)) وكيل علامة ((هيونداى)) فى مصر، عن الأسعار الجديدة لسيارات ((هيونداى أكسنت RB)) و((هيونداي النترا AD)) موديل 2025 لشهر اكتوبر الجاري بزيادة تصل إلى نحو 20 ألف جنيه.
وبلغ سعر الفئة الأولى من سيارات اكسنت (أر بى) الجديدة نحو 765 ألف جنيه، والفئة الثانية 795 ألف جنيه، والفئة الثالثة 835 ألف جنيه، والفئة الرابعة 855 ألف جنيه، والفئة الخامسة 890 ألف جنيه، بزيادة بلغت نحو 10 آلاف جنيه، وفقا لقائمة الأسعار الجديدة التي أعلنتها الشركة اليوم، واطلعت عليها“البورصة”.
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وينتمى طراز ((هيونداى أكسنت RB)) موديل 2025 لفئة السيارات السيدان، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سى سى، وعزم أقصى للدوران 125 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.
وقدرت الشركة سعر ((هيونداي إلنترا AD)) الفئة الأولى الأساسية بـ970 ألف جنيه، والفئة الثانية المتوسطة 1.030 مليون جنيه، والفئة الثالثة“توب لاين” بـ 1.135 مليون جنيه، بزيادة تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل إلى 20 ألفًا.
وزودت السيارة ((هيونداي النترا AD)) بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 127.5 حصان مع عزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.
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