20 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات ((هيونداى)) خلال أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ((جى بى غبور أوتو)) وكيل علامة ((هيونداى)) فى مصر، عن الأسعار الجديدة لسيارات ((هيونداى أكسنت RB)) و((هيونداي النترا AD)) موديل 2025 لشهر اكتوبر الجاري بزيادة تصل إلى نحو 20 ألف جنيه.

وبلغ سعر الفئة الأولى من سيارات اكسنت (أر بى) الجديدة نحو 765 ألف جنيه، والفئة الثانية 795 ألف جنيه، والفئة الثالثة 835 ألف جنيه، والفئة الرابعة 855 ألف جنيه، والفئة الخامسة 890 ألف جنيه، بزيادة بلغت نحو 10 آلاف جنيه، وفقا لقائمة الأسعار الجديدة التي أعلنتها الشركة اليوم، واطلعت عليها“البورصة”.

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وينتمى طراز ((هيونداى أكسنت RB)) موديل 2025 لفئة السيارات السيدان، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سى سى، وعزم أقصى للدوران 125 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وقدرت الشركة سعر ((هيونداي إلنترا AD)) الفئة الأولى الأساسية بـ970 ألف جنيه، والفئة الثانية المتوسطة 1.030 مليون جنيه، والفئة الثالثة“توب لاين” بـ 1.135 مليون جنيه، بزيادة تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل إلى 20 ألفًا.

وزودت السيارة ((هيونداي النترا AD)) بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 127.5 حصان مع عزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.