الصحة تنفذ مشروعات باستثمارات 6 مليارات جنيه - جريدة البورصة

تعكف وزارة الصحة والسكان على تنفيذ عدد من المشروعات الطبية باستثمارات تصل 6 مليارات جنيه.

وقال خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، الصحة والسكان، إنه جار إنشاء 5 مجمعات طبية جديدة بسعة إجمالية 2500 سرير، موضحا أن المجمعات تتوزع استراتيجيًا عبر مختلف المحافظات، ما يضمن تغطية تأمينية صحية شاملة للجميع.

موضوعاتانخفاض مؤشر عند الإغلاق لأول مرة خلال 4 جلسات تراجع إنتاج أوبك بمقدار 480 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر انخفاض مبيعات جنرال موتورز فى أمريكا بأكثر من 2% خلال الربع الثالث

أضاف خلال كلمته فى مائدة مستديرة حول الرعاية الطبية والصحية: استراتيجية قطاع الشراكات بين فرنسا ومصر، وذلك على هامش انعقاد منتدى“الأعمال المصري الفرنسي” المنعقد في مدينة باريس، أنه يتم إنشاء مدينتين طبيتين مخصصتين للصحة العقلية، مع التركيز على مجالات مثل الإدمان، والتوحد، والرعاية المتخصصة للنساء والأطفال وكبار السن.

أوضح عبدالغفار أن هذه المشروعات ستحقق خطوات كبيرة في معالجة تحديات الصحة العقلية في المجتمع المصرى.

وتابع أن مصر تخضع لطفرة هائلة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تنفيذ إصلاحات كبيرة تهدف إلى تحسين الوصول للخدمات الصحية بجودة، وكفاءة عالية، لذلك تلتزم الحكومة المصرية بتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، والاستثمار في التقنيات الطبية، وتعزيز ثقافة الابتكار.

أشار إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة لتنفيذ برنامج طموح للتأمين الصحي الشامل لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل لا يقتصر فقط على التغطية بل يتعلق بضمان وصول الرعاية الجيدة إلى كل مواطن مصري.

وفي ختام كلمته دعا عبدالغفار، الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون مع الشركات والمؤسسات المصرية في مجال البحوث الصحية لمعالجة التحديات الصحية الملحة مع تعزيز الابتكار، مع النظر في الإمكانات الهائلة داخل قطاع الصحة في مصر.