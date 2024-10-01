الصحة تنفذ مشروعات باستثمارات 6 مليارات جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) إنشاء 5 مجمعات طبية بطاقة 2500 سرير ومدينتين طبيتين مخصصتين للصحة العقلية
تعكف وزارة الصحة والسكان على تنفيذ عدد من المشروعات الطبية باستثمارات تصل 6 مليارات جنيه.
وقال خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إنه جار إنشاء 5 مجمعات طبية جديدة بسعة إجمالية 2500 سرير، موضحا أن المجمعات تتوزع استراتيجيًا عبر مختلف المحافظات، ما يضمن تغطية تأمينية صحية شاملة للجميع.
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أضاف خلال كلمته فى مائدة مستديرة حول الرعاية الطبية والصحية: استراتيجية قطاع الشراكات بين فرنسا ومصر، وذلك على هامش انعقاد منتدى“الأعمال المصري الفرنسي” المنعقد في مدينة باريس، أنه يتم إنشاء مدينتين طبيتين مخصصتين للصحة العقلية، مع التركيز على مجالات مثل الإدمان، والتوحد، والرعاية المتخصصة للنساء والأطفال وكبار السن.
أوضح عبدالغفار أن هذه المشروعات ستحقق خطوات كبيرة في معالجة تحديات الصحة العقلية في المجتمع المصرى.
وتابع أن مصر تخضع لطفرة هائلة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تنفيذ إصلاحات كبيرة تهدف إلى تحسين الوصول للخدمات الصحية بجودة، وكفاءة عالية، لذلك تلتزم الحكومة المصرية بتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، والاستثمار في التقنيات الطبية، وتعزيز ثقافة الابتكار.
أشار إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة لتنفيذ برنامج طموح للتأمين الصحي الشامل لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل لا يقتصر فقط على التغطية بل يتعلق بضمان وصول الرعاية الجيدة إلى كل مواطن مصري.
وفي ختام كلمته دعا عبدالغفار، الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون مع الشركات والمؤسسات المصرية في مجال البحوث الصحية لمعالجة التحديات الصحية الملحة مع تعزيز الابتكار، مع النظر في الإمكانات الهائلة داخل قطاع الصحة في مصر.
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