Wednesday, 02 October 2024 07:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة تنفذ مشروعات باستثمارات 6 مليارات جنيه - جريدة البورصة

10/1/2024 11:40:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) إنشاء 5 مجمعات طبية بطاقة 2500 سرير ومدينتين طبيتين مخصصتين للصحة العقلية

تعكف وزارة الصحة والسكان على تنفيذ عدد من المشروعات الطبية باستثمارات تصل 6 مليارات جنيه.

وقال خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إنه جار إنشاء 5 مجمعات طبية جديدة بسعة إجمالية 2500 سرير، موضحا أن المجمعات تتوزع استراتيجيًا عبر مختلف المحافظات، ما يضمن تغطية تأمينية صحية شاملة للجميع.

موضوعات متعلقة انخفاض مؤشر داو جونز عند الإغلاق لأول مرة خلال 4 جلسات تراجع إنتاج أوبك بمقدار 480 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر انخفاض مبيعات جنرال موتورز فى أمريكا بأكثر من 2% خلال الربع الثالث

أضاف خلال كلمته فى مائدة مستديرة حول الرعاية الطبية والصحية: استراتيجية قطاع الشراكات بين فرنسا ومصر، وذلك على هامش انعقاد منتدى“الأعمال المصري الفرنسي” المنعقد في مدينة باريس، أنه يتم إنشاء مدينتين طبيتين مخصصتين للصحة العقلية، مع التركيز على مجالات مثل الإدمان، والتوحد، والرعاية المتخصصة للنساء والأطفال وكبار السن.

أوضح عبدالغفار أن هذه المشروعات ستحقق خطوات كبيرة في معالجة تحديات الصحة العقلية في المجتمع المصرى.

وتابع أن مصر تخضع لطفرة هائلة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تنفيذ إصلاحات كبيرة تهدف إلى تحسين الوصول للخدمات الصحية بجودة، وكفاءة عالية، لذلك تلتزم الحكومة المصرية بتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، والاستثمار في التقنيات الطبية، وتعزيز ثقافة الابتكار.

أشار إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة لتنفيذ برنامج طموح للتأمين الصحي الشامل لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل لا يقتصر فقط على التغطية بل يتعلق بضمان وصول الرعاية الجيدة إلى كل مواطن مصري.

وفي ختام كلمته دعا عبدالغفار، الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون مع الشركات والمؤسسات المصرية في مجال البحوث الصحية لمعالجة التحديات الصحية الملحة مع تعزيز الابتكار، مع النظر في الإمكانات الهائلة داخل قطاع الصحة في مصر.

MENAFN01102024000202011048ID1108737534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث