قديس: 7 مستثمرين برازيليين يدرسون إنشاء منطقة لوجستية فى اقتصادية قناة السويس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشف مايكل جمال قديس، المدير الإقليمى لغرفة التجارة العربية البرازيلية، أن 7 مستثمرين برازيليين يُعِدّون الدراسات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متوقعًا الإعلان عن التفاصيل فى 2025.

وكان رئيس الوزراء قد طرح عام 2022 على وفد برازيلى إمكانية إقامة منطقة لوجستية فى مصر.

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وأوضح قديس أن الهدف من إقامة المنطقة اللوجستية هو استيراد المنتجات الزراعية مثل الذرة والصويا والسكر وغيرها، ثم البدء فى التوزيع للدول العربية والإفريقية من مصر، بجانب توفير احتياجات السوق المحلى من الذرة والصويا، فضلاً عن سهولة الشحن وتوزيع المنتجات بسهولة.

ذكر أن القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع القيود وتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية، حفّزت رجال أعمال البرازيل للبدء فى إعداد دراسات لإنشاء منطقة لوجستية فى مصر.

قال المدير الإقليمى لغرفة التجارة العربية البرازيلية إن العلاقات التجارية المصرية البرازيلية تشهد نموًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، بعد دخول اتفاقية“الميركسور” الموقعة فى 2017 حيز التنفيذ.

وأضاف أن“تجارية البرازيل” تستهدف زيادة التبادل التجارى مع مصر إلى 3 مليارات دولار خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن صادرات مصر إلى البرازيل نمت بنسبة 40% خلال العام الماضي، لتسجل 700 مليون دولار، حيث شهدت تطورًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، إذ سجلت نحو 150 مليون دولار عام 2021، وصعدت إلى 500 مليون دولار عام 2022 بنسبة نمو 233%، بينما تتراوح الواردات بين 2 و2.2 مليار دولار سنويًا.

وذكر أن الفراولة المجمدة استحوذت على 86% من واردات البرازيل خلال العام الماضي، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية بين البلدين.

لفت إلى أن الغرفة تستهدف زيادة صادرات مصر إلى البرازيل لنحو مليار دولار خلال العام المقبل، من خلال تنويع المنتجات التى تستوردها من مصر وإضافة منتجات جديدة ذات قيمة مضافة إلى سلة وارداتها، مثل الوبريات والمناشف وأطقم الأسرة والمنسوجات.

وأوضح أن اللحوم والدواجن والسكر والصويا والذرة من أبرز واردات البرازيل إلى مصر.

وقال إن مستثمرين مصريين مهتمون بالاستثمار فى البرازيل، وخاصة فى مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية.