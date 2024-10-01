قديس: 7 مستثمرين برازيليين يدرسون إنشاء منطقة لوجستية فى اقتصادية قناة السويس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف مايكل جمال قديس، المدير الإقليمى لغرفة التجارة العربية البرازيلية، أن 7 مستثمرين برازيليين يُعِدّون الدراسات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متوقعًا الإعلان عن التفاصيل فى 2025.
وكان رئيس الوزراء قد طرح عام 2022 على وفد برازيلى إمكانية إقامة منطقة لوجستية فى مصر.
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وأوضح قديس أن الهدف من إقامة المنطقة اللوجستية هو استيراد المنتجات الزراعية مثل الذرة والصويا والسكر وغيرها، ثم البدء فى التوزيع للدول العربية والإفريقية من مصر، بجانب توفير احتياجات السوق المحلى من الذرة والصويا، فضلاً عن سهولة الشحن وتوزيع المنتجات بسهولة.
ذكر أن القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع القيود وتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية، حفّزت رجال أعمال البرازيل للبدء فى إعداد دراسات لإنشاء منطقة لوجستية فى مصر.
قال المدير الإقليمى لغرفة التجارة العربية البرازيلية إن العلاقات التجارية المصرية البرازيلية تشهد نموًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، بعد دخول اتفاقية“الميركسور” الموقعة فى 2017 حيز التنفيذ.
وأضاف أن“تجارية البرازيل” تستهدف زيادة التبادل التجارى مع مصر إلى 3 مليارات دولار خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن صادرات مصر إلى البرازيل نمت بنسبة 40% خلال العام الماضي، لتسجل 700 مليون دولار، حيث شهدت تطورًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، إذ سجلت نحو 150 مليون دولار عام 2021، وصعدت إلى 500 مليون دولار عام 2022 بنسبة نمو 233%، بينما تتراوح الواردات بين 2 و2.2 مليار دولار سنويًا.
وذكر أن الفراولة المجمدة استحوذت على 86% من واردات البرازيل خلال العام الماضي، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية بين البلدين.
لفت إلى أن الغرفة تستهدف زيادة صادرات مصر إلى البرازيل لنحو مليار دولار خلال العام المقبل، من خلال تنويع المنتجات التى تستوردها من مصر وإضافة منتجات جديدة ذات قيمة مضافة إلى سلة وارداتها، مثل الوبريات والمناشف وأطقم الأسرة والمنسوجات.
وأوضح أن اللحوم والدواجن والسكر والصويا والذرة من أبرز واردات البرازيل إلى مصر.
وقال إن مستثمرين مصريين مهتمون بالاستثمار فى البرازيل، وخاصة فى مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية.
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