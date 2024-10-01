بى أوتو تقترب من الحصول على حقوق توزيع 3 علامات سيارات جديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) خطة لافتتاح فرعين جديدين فى التجمع الخامس بالربع الأول من 2025
تستعد شركة“بى أوتو” لتجارة السيارات للحصول على حقوق توزيع 3 علامات تجارية جديدة خلال الربع الأخير من العام الحالى.
وقال أحمد الغراب، مدير مبيعات“بى أوتو” وعضو رابطة تجار السيارات، لـ”البورصة”، إن الشركة تجرى مفاوضات حاليًا مع 3 علامات سيارات جديدة، اثنتان منهما صينيتا المنشأ، والثالثة أوروبية.
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وأضاف أن هذه المفاوضات تستهدف توسيع نطاق الخيارات المتاحة فى السوق المصري، وتلبية الطلب المتزايد على السيارات المتنوعة والمناسبة لمختلف الفئات.
لفت إلى أن“بى أوتو” تخطط لافتتاح فرعين جديدين فى منطقة التجمع الخامس خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد الانتهاء من إتمام صفقات التوزيع، ليرتفع عدد فروع الشركة إلى 10 فروع.
وأوضح الغراب أن الشركة تمتلك حاليًا 8 فروع داخل مصر، وتستهدف توسيع هذه الشبكة لضمان توافر خدماتها فى مواقع استراتيجية، تسهّل الوصول إلى العملاء وتلبية الطلب المتزايد على السيارات الجديدة.
أكد الغراب أن“بى أوتو” حققت أداءً مميزًا فى الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالعام السابق، وذلك رغم التحديات التى واجهت سوق السيارات، ومنها نقص المعروض نتيجة تراجع حركة الاستيراد.
وأضاف أن الشركة تهدف إلى زيادة حجم مبيعاتها بنسبة تصل إلى 20% بنهاية 2024، مستفيدة من صفقات التوزيع الجديدة وتوسيع شبكة فروعها.
أشار الغراب إلى أن السيارات الصينية أصبحت مهيمنة على السوق المصرى فى الآونة الأخيرة، حيث تفوقت على نظيراتها الأوروبية واليابانية بفضل التوازن بين الجودة، السعر التنافسي، والرفاهية.
يذكر أنه منذ تأسيسها فى عام 2008، أصبحت“بى أوتو” موزعًا معتمدًا لأكثر من 18 علامة تجارية فى السوق المصرى.
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