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بى أوتو تقترب من الحصول على حقوق توزيع 3 علامات سيارات جديدة - جريدة البورصة

10/1/2024 11:40:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) خطة لافتتاح فرعين جديدين فى التجمع الخامس بالربع الأول من 2025

تستعد شركة“بى أوتو” لتجارة السيارات للحصول على حقوق توزيع 3 علامات تجارية جديدة خلال الربع الأخير من العام الحالى.

وقال أحمد الغراب، مدير مبيعات“بى أوتو” وعضو رابطة تجار السيارات، لـ”البورصة”، إن الشركة تجرى مفاوضات حاليًا مع 3 علامات سيارات جديدة، اثنتان منهما صينيتا المنشأ، والثالثة أوروبية.

موضوعات متعلقة انخفاض مبيعات جنرال موتورز فى أمريكا بأكثر من 2% خلال الربع الثالث “ريتز لتجارة السيارات” تخطط للتوسع فى السوق المصرى والسعودى والإماراتى “ستيلانتس للسيارات” تخطط لاستثمار 116 مليون يورو فى مصر خلال 3 سنوات

وأضاف أن هذه المفاوضات تستهدف توسيع نطاق الخيارات المتاحة فى السوق المصري، وتلبية الطلب المتزايد على السيارات المتنوعة والمناسبة لمختلف الفئات.

لفت إلى أن“بى أوتو” تخطط لافتتاح فرعين جديدين فى منطقة التجمع الخامس خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد الانتهاء من إتمام صفقات التوزيع، ليرتفع عدد فروع الشركة إلى 10 فروع.

وأوضح الغراب أن الشركة تمتلك حاليًا 8 فروع داخل مصر، وتستهدف توسيع هذه الشبكة لضمان توافر خدماتها فى مواقع استراتيجية، تسهّل الوصول إلى العملاء وتلبية الطلب المتزايد على السيارات الجديدة.

أكد الغراب أن“بى أوتو” حققت أداءً مميزًا فى الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالعام السابق، وذلك رغم التحديات التى واجهت سوق السيارات، ومنها نقص المعروض نتيجة تراجع حركة الاستيراد.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى زيادة حجم مبيعاتها بنسبة تصل إلى 20% بنهاية 2024، مستفيدة من صفقات التوزيع الجديدة وتوسيع شبكة فروعها.

أشار الغراب إلى أن السيارات الصينية أصبحت مهيمنة على السوق المصرى فى الآونة الأخيرة، حيث تفوقت على نظيراتها الأوروبية واليابانية بفضل التوازن بين الجودة، السعر التنافسي، والرفاهية.

يذكر أنه منذ تأسيسها فى عام 2008، أصبحت“بى أوتو” موزعًا معتمدًا لأكثر من 18 علامة تجارية فى السوق المصرى.

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