انخفاض مبيعات جنرال موتورز فى أمريكا بأكثر من 2% خلال الربع الثالث - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“جنرال موتورز” انخفاض مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث بنسبة 2.2% على أساس سنوي، لكن مبيعات السيارات الكهربائية حققت مستوى قياسيًا.
وحسب بيان صانعة السيارات الأمريكية الثلاثاء، سلّمت 659.6 ألف مركبة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 32.2 ألف.
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وارتفعت حصتها المقدرة في سوق المركبات الكهربائية الأمريكي إلى 9.5% خلال الربع الثالث من 7.1% خلال الربع الثاني، فيما حققت علامة“جي إم سي” أفضل مبيعات فصلية خلال الربع المقارن منذ عام 2005.
وتوقع خبراء صناعة السيارات مثل“كوكس أوتوموتيف” و”إدموندز” انخفاض مبيعات“جنرال موتورز” بأكثر من 3% خلال الفترة، مع تراجع مبيعات الربع الثالث على مستوى الصناعة بنحو 2% مقارنة بالعام السابق.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108737526
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