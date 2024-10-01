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انخفاض مبيعات جنرال موتورز فى أمريكا بأكثر من 2% خلال الربع الثالث - جريدة البورصة

10/1/2024 11:40:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“جنرال موتورز” انخفاض مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث بنسبة 2.2% على أساس سنوي، لكن مبيعات السيارات الكهربائية حققت مستوى قياسيًا.

وحسب بيان صانعة السيارات الأمريكية الثلاثاء، سلّمت 659.6 ألف مركبة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 32.2 ألف.

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وارتفعت حصتها المقدرة في سوق المركبات الكهربائية الأمريكي إلى 9.5% خلال الربع الثالث من 7.1% خلال الربع الثاني، فيما حققت علامة“جي إم سي” أفضل مبيعات فصلية خلال الربع المقارن منذ عام 2005.

وتوقع خبراء صناعة السيارات مثل“كوكس أوتوموتيف” و”إدموندز” انخفاض مبيعات“جنرال موتورز” بأكثر من 3% خلال الفترة، مع تراجع مبيعات الربع الثالث على مستوى الصناعة بنحو 2% مقارنة بالعام السابق.

المصدر:

MENAFN01102024000202011048ID1108737526

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