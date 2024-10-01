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تراجع إنتاج أوبك بمقدار 480 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر - جريدة البورصة

10/1/2024 11:40:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط بمقدار 480 ألف برميل يوميًا إلى 26.61 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وفقًا للمسح الذي أجرته“بلومبرج”.

وأظهر التقرير المنشور الثلاثاء، انخفاض الإنتاج في ليبيا بنسبة 38% إلى 600 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، بينما تجاوزت الإمارات مستهدف إنتاجها بنحو 308 آلاف برميل يوميًا، مسجلة 3.22 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.

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وخفض العراق إنتاجه بمقدار 70 ألف برميل يوميًا إلى 4.25 مليون برميل يوميًا، لكنه لا يزال فوق الهدف المتفق عليه عند 4 ملايين برميل يوميًا، كما من المرتقب بدء خطة تعويض بغداد لفائض إنتاجها السابق.

ومن المقرر اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في“أوبك+” عبر الإنترنت الأربعاء، ونقلت الوكالة عن مندوبين توقعاتهم بعدم تغيير التحالف لسياسة الإنتاج، في ظل التركيز على تقييم التزام الأعضاء بالخطط المتفق عليها.

المصدر:

MENAFN01102024000202011048ID1108737525

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