تراجع إنتاج أوبك بمقدار 480 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط بمقدار 480 ألف برميل يوميًا إلى 26.61 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وفقًا للمسح الذي أجرته“بلومبرج”.
وأظهر التقرير المنشور الثلاثاء، انخفاض الإنتاج في ليبيا بنسبة 38% إلى 600 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، بينما تجاوزت الإمارات مستهدف إنتاجها بنحو 308 آلاف برميل يوميًا، مسجلة 3.22 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.
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وخفض العراق إنتاجه بمقدار 70 ألف برميل يوميًا إلى 4.25 مليون برميل يوميًا، لكنه لا يزال فوق الهدف المتفق عليه عند 4 ملايين برميل يوميًا، كما من المرتقب بدء خطة تعويض بغداد لفائض إنتاجها السابق.
ومن المقرر اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في“أوبك+” عبر الإنترنت الأربعاء، ونقلت الوكالة عن مندوبين توقعاتهم بعدم تغيير التحالف لسياسة الإنتاج، في ظل التركيز على تقييم التزام الأعضاء بالخطط المتفق عليها.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108737525
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