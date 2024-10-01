انخفاض مؤشر داو جونز عند الإغلاق لأول مرة خلال 4 جلسات - جريدة البورصة

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تراجع إنتاج أوبك بمقدار 480 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر انخفاض مبيعات جنرال موتورز فى أمريكا بأكثر من 2% خلال الربع الثالث تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال أولى جلسات الربع الرابع، مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة وأصول الملاذ الآمن، عقب تصعيد عسكري بالشرق الأوسط، مما أثار التقلبات في الأسواق المالية.
وعند نهاية تداولات الثلاثاء، تراجع“داو جونز” بنسبة 0.4% أو 173 نقطة عند 42156 نقطة، لينخفض المؤشر الصناعي لأول مرة خلال 4 جلسات.
وفي حين انخفض“إس آند بي 500” بنحو 0.95% بما يعادل 53 نقطة عند 5708 نقاط، هبط“ناسداك” بنسبة 1.55% أو ما يعادل 278 نقطة إلى 17910 نقاط.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108737524
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