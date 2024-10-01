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انخفاض مؤشر داو جونز عند الإغلاق لأول مرة خلال 4 جلسات - جريدة البورصة

10/1/2024 11:40:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تراجع إنتاج أوبك بمقدار 480 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر انخفاض مبيعات جنرال موتورز فى أمريكا بأكثر من 2% خلال الربع الثالث تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال أولى جلسات الربع الرابع، مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة وأصول الملاذ الآمن، عقب تصعيد عسكري بالشرق الأوسط، مما أثار التقلبات في الأسواق المالية.

وعند نهاية تداولات الثلاثاء، تراجع“داو جونز” بنسبة 0.4% أو 173 نقطة عند 42156 نقطة، لينخفض المؤشر الصناعي لأول مرة خلال 4 جلسات.

وفي حين انخفض“إس آند بي 500” بنحو 0.95% بما يعادل 53 نقطة عند 5708 نقاط، هبط“ناسداك” بنسبة 1.55% أو ما يعادل 278 نقطة إلى 17910 نقاط.

المصدر:

MENAFN01102024000202011048ID1108737524

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