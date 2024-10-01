في ساو باولو: البحرين تحتفل بعلاقاتها مع البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – اعتلى ثلاثة موسيقيون يرتدون الزي التقليدي البحريني (الثوب الابيض والشماخ الأحمر) خشبة المسرح، بآلاتهم التي شملت العود والقانون وهما آلتين موسيقيتين تقليديتين في العالم العربي، ترافقهما آلة الأورج. وهكذا، نقلت البحرين الضيوف إلى أجواء الأغاني والموسيقى العربية، محتفلةً بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع البرازيل، في حدث أقيم في مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية، ليلة الخميس 26 أيلول/ سبتمبر في مدينة ساو باولو.

سعادة السفير بدر الحليبي يلقي كلمة بهذه المناسبة

جمع هذا الحدث الذي نظمته كل سفارة مملكة البحرين في البرازيل والغرفة التجارية العربية البرازيلية بدعم من أمانة الثقافة والصناعة والصناعات الإبداعية التابعة لحكومة ولاية ساو باولو، جهات حكومية ورجال أعمال ودبلوماسيين ورجال دين وغيرهم من الشخصيات البرازيلية والأجنبية في حفل موسيقي تخلله حفل كوكتيل وكلمات تحدثت عن مسار العلاقات البرازيلية البحرينية. وقبل الحفل، كان أصحاب السعادة السفراء والقيادات قد ألقوا كلمات تحدثوا فيها عن 50 عاماً من التاريخ الذي جمع البلدين.

إن هذه الذكرى التاريخية التي انطلقت في 26 حزيران/ يونيو 1974، تتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الفضي لاعتلاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للعرش في مملكة البحرين. وقال سفير البحرين لدى البرازيل، سعادة السفير بدر عباس الحليبي في كلمة له بهذه المناسبة:“خمسون عاماً على تأسيس العلاقات بين بلدينا، حيث نقف أمام الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها على الصعيد السياسي والاقتصادي والدفاعي والثقافي والرياضي وفي كثير من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.

كما سلط سعادة السفير الضوء على مبادرات كل من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا للتعاون والتنسيق بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي وغيرهما من المجالات، وعقد 4 جولات من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية البحرينية والبرازيلية، مع توقعات بانعقاد الجولة الخامسة قريباً. وأضاف سعادته:“سجل الميزان التجاري أرقاماً غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وهذا يعكس بدوره قوة العلاقات بين البلدين الصديقين”.

استقبال الضيوف في حفل الكوكتيل

وتجدر الإشارة إلى أن التبادل التجاري بين البرازيل والبحرين في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آب/ أغسطس قد بلغ إجمالي 891 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات البرازيلية من هذا الاجمالي 739.5 مليون دولار، أما الصادرات البحرينية فبلغت 151.5 مليون دولار أمريكي. وتضمنت قائمة المنتجات البرازيلية التي صدرتها إلى البحرين بشكل رئيسي الحديد ولحوم الدجاج والسكر ولحوم الأبقار، أما المنتجات الرئيسية البحرينية التي صدرتها البحرين إلى البرازيل فشملت النفط والأسمدة والالمنيوم.

من ناحيته تحدث رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية سعادة السفير أوسمار شحفه في كلمة له حول التجارة المتميزة والمتكاملة قائلاً:“بنت كل من البحرين والبرازيل خلال الـ 50 عام، علاقات ثنائية ميزتها تجارة متميزة تتسم بالتكاملية، وعلاقة أخوية دائمة ووثيقة بشكل متزايد”.

السفير أوسمار شحفه متحدثاً عن التجارة بين البلدين

كما ذكر السفير شحفه بأن البحرين افتتحت سفارتها في العاصمة البرازيلية برازيليا في العام 2018 وأن البرازيل افتتحت سفارتها في العاصمة البحرينية المنامة في العام 2021. ومنذ ذلك الحين، ازدادت الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين واللقاءات الرفيعة المستوى بشكل كبير وأصبح البلدان يعملان بطريقة مكثفة استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما. وأضاف شحفه:“من المهم أن نشير إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والبرازيل قد تضاعف من حيث الحجم حيث وصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي في العام 2023، وهذا يضع البحرين من ضمن قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في الشرق الأوسط”.

كما ذكر رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية بأن وزير الخارجية البرازيلية ماورو فييرا قد شارك مؤخراً في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وعقد اجتماعات مع وزراء خارجية الدول الخليجية ومن ضمنهم مملكة البحرين. يضيف شحفه:” كدبلوماسي، أحتفل بتأسيس آلية للمشاورات السياسية الهامة بين البرازيل ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف لتكثيف الاتصالات بين المنطقتين”.

توساتي ممثلاً لحكومة ساو باولو في هذا الاحتفال

ممثلاً لحاكم ولاية ساو باولو تارسيزيو دي فريتاس، قال رئيس إدارة الاستشارات الدولية في حكومة ولاية ساو باولو السيد سامو توساتي بأن البحرين لديها في ساو باولو صديق كبير مسلطاً الضوء على خصال هذا البلد العربي قائلاً:“إن البحرين بلد حديث وأمة مزدهرة، وإذا نظرنا إلى الـ 10 سنوات الماضية سنرى بأنه بلد قد حقق تقدماً ونمواً بمتوسط أكثر من 2% سنوياً، عملياً 3% سنوياً”.

وأشار توساتي إلى وجود جالية أجنبية كبيرة في البحرين فقال:“ما يظهر ويعكس إمكانيات هذا البلد هو التعايش والتسامح اللذان يسودانه، فهو مثال يجب على العالم أن يحتذي به”، كما تحدث عن أوجه التشابه بين ولاية ساو باولو والبحرين، وفي هذا السياق أشار إلى الاقتصاد الحر وهو الحقيقة التي تجعل ساو باولو ذات أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي وذات أكبر مؤشر للابتكار في البرازيل“إنهما منطقتين مزدهرتين جداً”.

الجمهور مصفقاً لألحان الموسيقيين البحرينيين

العود والقانون





وبعد الكلمات، استمتع الحضور لمدة ساعة تقريباً بالموسيقى العربية. وقبل بدء العرض الموسيقي، قال السفير الحليبي بأن الثقافة تلعب دوراً هاماً في بناء جسور التواصل الثقافي والفني بين الشعوب، بما فيها التقارب بين البرازيل والبحرين. ووفقاً له وعلى سبيل المثال فإن الكابويرا البرازيلية والرقصة التقليدية في البحرين متشابهتين لأن كلاهما تحتويان على الفنون القتالية.

الجدير بالذكر بأن الفرقة التي قدمت هذا العرض هي الفرقة الموسيقية التابعة لهيئة الثقافة والآثار البحرينية. حيث عزف الموسيقيون الثلاث موسيقى متنوعة تضمنت الهادئة منها والاحتفالية، أغلبها تدور حول الحب، تشكيلة متنوعة ليست فقط بحرينية، بل شملت العالم العربي أجمع، كالمغرب والعراق والإمارات ومصر ولبنان. تقدم الفرقة عادة عروضاً في البحرين وخارجها.

سفير البحرين رفقة بعض الشخصيات القيادية والدبلوماسية

شارك في هذه الاحتفال سفراء الدول العربية لدى البرازيل، كسفير المغرب سعادة السيد نبيل الدغوغي، وسفير قطر سعادة السيد أحمد محمد علي محمد الشيباني، وسفير فلسطين عميد مجلس السفراء العرب في البرازيل سعادة السيد ابراهيم الزبن، والقائم بأعمال سفارة الكويت في البرازيل سعادة السيد ابراهيم الطوره، وسفير الإمارات سعادة السيد صالح أحمد السويدي، وقنصل عام دولة الإمارات العربية المتحدة في ساو باولو سعادة السيد عبدالله شاهين، والنائب في البرلمان البرازيلي السيد بيلينسكي ونائب الرئيس للعلاقات الدولية والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية السيد محمد مراد وغيرهم من قيادات الغرفة ومدعوين آخرين.

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