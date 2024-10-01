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استقدام 730 عاملا منزليا يوميا - جريدة الوطن السعودية

10/1/2024 11:00:20 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد العمالة المنزلية الجديدة التي دخلت السوق السعودي 730 عاملا يوميا وبزيادة إجمالية بلغت 266.730 عاملا خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بذات الربع عام 2023 ليبلغ عدد العمالة المنزلية العاملة في المملكة حتى نهاية الربع الثاني 2024 حوالي 3.957.659 وبزيادة 7.2% عن ذات الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيه العمالة المنزلية 3.690.929 عاملا.
وشكلت الخدم وعمال النظافة أكثر من نصف العمالة المنزلية وبنسبة 52% في حين بلغت نسبة السائقين 45.7% وتوزعت باقي النسبة بين المهن الأخرى.
ارتفاع العمالة
وشهدت السوق السعودي دخول 250.448 خدما وعمالة تنظيف منازل خلال عام بزيادة بلغت 13.9% خلال عام بعد أن ارتفع عددهم من 1.803.768 إلى 1.803.768، وتعود هذه الزيادة الكبيرة لزيادة عدد الجنسيات المتاحة للاستقدام إضافة لتنظيم سوق استقدام العمالة المنزلية وزيادة الموثوقية فيه، في حين زاد عدد السائقين 1% وارتفع عددهم من 1.791.358 إلى 1.808.390 سائقا بينهم 191 سائقة أنثى، كما ارتفع عدد مديري المنازل بنسبة 78.6% مرتفعين من 2.440 إلى 4.358، وارتفع نسبة استقدام مزارعي المنازل بنسبة 87.7% مرتفعا من 2.095 إلى 3.932، في حين ارتفع خياطو المنازل بنسبة 11.3% مرتفعا من 1.162 إلى 1.293.
العمالة المنخفضة
وسجلت عدد من المهن انخفاضا في عدد العمالة كان أبرزها مهن حراس المنازل والعمائر والاستراحات التي انخفضت بنسبة 2.3% منخفضة من 22.506 إلى 21.996، والممرضون والصحيون في المنازل وانخفضوا بنسبة 1.8% من 1.637 إلى 1.608، في حين سجل المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل الانخفاض الأكبر وبنسبة 7% منخفضة من 4.611 إلى 4.287.
العمالة المنزلية في السعودية الربع الثاني 2024:
الطباخون ومقدمو الطعام= - 6.2%
الربع الثاني 2023= 61.352
الربع الثاني 2024= 57.579
الخدم وعمال تنظيف المنازل= 13.9%
الربع الثاني 2023= 1.803.768
الربع الثاني 2024= 2.054.216
السائقون= 1%
الربع الثاني 2023= 1.791.358
الربع الثاني 2024= 1.808.390
الطباخون ومقدمو الطعام= - 6.2%
الربع الثاني 2023= 61.352
الربع الثاني 2024= 57.579
مديرو المنازل= 78.6%
الربع الثاني 2023= 2.440
الربع الثاني 2024= 4.358
مزارعو المنازل= 87.7%
الربع الثاني 2023= 2.095
الربع الثاني 2024= 3.932
خياطو المنازل= 11.3%
الربع الثاني 2023= 1.162
الربع الثاني 2024= 1.293
العمالة المنخفضة:
حراس المنازل والعمائر والاستراحات= - 2.3%
الربع الثاني 2023= 22.506
الربع الثاني 2024= 21.996
الممرضون والصحيون في المنازل= - 1.8%
الربع الثاني 2023= 1.637
الربع الثاني 2024= 1.608
المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل= - 7%
الربع الثاني 2023= 4.611
الربع الثاني 2024= 4.287
الإجمالي= + 266.730= 7.2%
الربع الثاني 2023= 3.690.929
الربع الثاني 2024= 3.957.659

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