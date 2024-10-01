طواقم المستشفى الميداني جنوب غزة 4 تصل أرض المهمة

MENAFN - Khaberni) خبرني - وصلت الإثنين طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع، والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، وكان في وداع البعثة رئيس دائرة الأطفال في الخدمات الطبية الملكية وآمر مدرسة سلاح المدفعية الملكي.

ورافقت الطواقم الطبية المتجهة لجنوب القطاع 36 شاحنة، حملت على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية، وتقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الخبرة والاحترافية العالية.

وبدأت طواقم المستشفى الميداني جنوب غزة/4 فور وصولها لأرض المهمة باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار، والمباشرة بالتحضير والتجهيز لاستقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.

ويضم كادر المستشفى 116 من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، يتولون تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين.

يشار إلى أن قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3، وصلت أرض الوطن اليوم بعد أدائها لواجبها الطبي والإنساني تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.