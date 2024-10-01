بلدي الشمالية يوافق على إنشاء فرع لإصدار لوحات أرقام المنازل والمحلات التجارية ويرفض إنشاء دورات مياه عامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
وافق مجلس بلدي الشمالية على مقترح العضو محمد الدوسري بإنشاء فرع لإصدار لوحات أرقام المنازل والمحلات التجارية مع خدمة توصيلها للمواطنين والمعنيين في المحافظة الشمالية، حيث تم الاتفاق على رفع خطاب إلى وزير شؤون البلديات والزراعة لحث الشركة المتعاقد معها بغية تذليل الصعاب على المواطنين من عناء الذهاب إلى جزر أمواج والتخلص من الاكتظاظ المروري الذي تشهده الشوارع.
جاء ذلك في ثالث اجتماع من دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية السادســـة لمجلس بلدي الشمالية الذي أكد فيه رئيس المجلس الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع ممثلي المحافظة الشمالية في مجلس النواب وبناء الشراكة في بحث الموضوعات المشتركة مردفا ان الاجتماع الاعتيادي الثالث يعقد في مرحلة غاية الأهمية، إذ يجري التحضير لافتتاح أعمال مجلس البرلمان الذي من المفترض أن يكون في مقدمة أولويات جدول أعماله اعتماد ميزانية السنتين الماليتين 2025-2026 ضمن الحزمة المالية الثانية للميزانية العامة للدولة.
وأشار الى أن المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يضع ذلك ضمن أولويات عمله المقبل في التحضير لتنظيم اجتماع مشترك مع النواب ممثلي المحافظة الشمالية لبحث التعاون المشترك في بناء المسار الموجه ورسم خريطة الطريق للعمل على الدفع باتجاه الدعم المالي لاحتياجات ومقترحات مشاريع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في المجالات المتمثلة في مشاريع البنية التحتية وما يشملها من المشاريع الأخرى المتعلقة بالخدمات البلدية.
واستعرض المجلس ردود وزير البلديات والزراعة على المقترحات السابقة -الموافقة على مقترح العضو زينب الدرازي بإنشاء مواقف سيارات عامة على عقار عائد ملكيته الى البلدية الشمالية بمنطقة كرزكان مجمع (1028) لخدمة مرتادي المسجد وأهالي المنطقة الذين يطالبون بها من أجل المنفعة العامة.
من جانب آخر تم رفض مقترح إنشاء دورات المياه العامة في المواقع المختلفة المقدم من العضو عبدالله القبيسي.
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