بلدي الشمالية يوافق على إنشاء فرع لإصدار لوحات أرقام المنازل والمحلات التجارية ويرفض إنشاء دورات مياه عامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬العضو‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري‭ ‬بإنشاء‭ ‬فرع‭ ‬لإصدار‭ ‬لوحات‭ ‬أرقام‭ ‬المنازل‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬خدمة‭ ‬توصيلها‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمعنيين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬خطاب‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لحث‭ ‬الشركة‭ ‬المتعاقد‭ ‬معها‭ ‬بغية‭ ‬تذليل‭ ‬الصعاب‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬عناء‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬المروري‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الشوارع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬اجتماع‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬البلدية‭ ‬السادســـة‭ ‬لمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وبناء‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬بحث‭ ‬الموضوعات‭ ‬المشتركة‭ ‬مردفا‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الثالث‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬إذ‭ ‬يجري‭ ‬التحضير‭ ‬لافتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬مجلس‭ ‬البرلمان‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولويات‭ ‬جدول‭ ‬أعماله‭ ‬اعتماد‭ ‬ميزانية‭ ‬السنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭-‬2026‭ ‬ضمن‭ ‬الحزمة‭ ‬المالية‭ ‬الثانية‭ ‬للميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭. ‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬يضع‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬عمله‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬لتنظيم‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬النواب‭ ‬ممثلي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬لبحث‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المسار‭ ‬الموجه‭ ‬ورسم‭ ‬خريطة‭ ‬الطريق‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬لاحتياجات‭ ‬ومقترحات‭ ‬مشاريع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وما‭ ‬يشملها‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الأخرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالخدمات‭ ‬البلدية‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬ردود‭ ‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬المقترحات‭ ‬السابقة‭ -‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬العضو‭ ‬زينب‭ ‬الدرازي‭ ‬بإنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬عامة‭ ‬على‭ ‬عقار‭ ‬عائد‭ ‬ملكيته‭ ‬الى‭ ‬البلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬بمنطقة‭ ‬كرزكان‭ ‬مجمع‭ (‬1028‭) ‬لخدمة‭ ‬مرتادي‭ ‬المسجد‭ ‬وأهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬المختلفة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬عبدالله‭ ‬القبيسي‭.‬

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