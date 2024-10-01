Wednesday, 02 October 2024 04:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشيخ خليفة بن راشد يستقبل علي بن عبدالرحمن الهاشمي

10/1/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الهاشمي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬ودي‭ ‬يعكس‭ ‬العلاقات‭ ‬الطيبة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لأخيه‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬الخير‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬شؤونه‭.‬

وجاء‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬البارزة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الأحاديث‭ ‬الودية‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

كلمات دالة

MENAFN01102024000055011008ID1108737284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث