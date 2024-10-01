الشيخ خليفة بن راشد يستقبل علي بن عبدالرحمن الهاشمي
التاريخ
10/1/2024 7:18:24 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، مساء الاثنين، علي بن عبدالرحمن الهاشمي في لقاء ودي يعكس العلاقات الطيبة بين الجانبين، وأعرب عن تمنياته لأخيه بالتوفيق والنجاح، متمنياً له الخير في كافة شؤونه.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتواصل المستمر بين الشخصيات الوطنية البارزة، حيث تم تبادل الأحاديث الودية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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