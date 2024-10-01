وزير الداخلية يشيد بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البحرين والمملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، الجنرال متقاعد السير نيكولاس كارتر رئيس هيئة أركان الدفاع للقوات المسلحة البريطانية السابق، بحضور اللواء الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام.
وقد رحب الوزير، بزيارة السير كارتر إلى مملكة البحرين، لافتا إلى أهميتها في تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر، مشيدا بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة والعمل على تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الأمني والتطورات على الساحة الإقليمية، في ظل ما يشهده الوضع الإقليمي من متغيرات وتحديات أمنية، تتطلب العمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
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