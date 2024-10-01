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وزير الداخلية يشيد بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البحرين والمملكة المتحدة

10/1/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬الجنرال‭ ‬متقاعد‭ ‬السير‭ ‬نيكولاس‭ ‬كارتر‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬أركان‭ ‬الدفاع‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬البريطانية‭ ‬السابق،‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير،‭ ‬بزيارة‭ ‬السير‭ ‬كارتر‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أهميتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالعمل‭ ‬الأمني‭ ‬والتطورات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬وتحديات‭ ‬أمنية،‭ ‬تتطلب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭.‬

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