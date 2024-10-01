استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين والمملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الجنرال متقاعد السير نيك كارتر نائب رئيس مجلس الاستشارة العالمي رئيس هيئة الدفاع للقوات المسلحة البريطانية السابق، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بنائب رئيس مجلس الاستشارة العالمي رئيس هيئة الدفاع للقوات المسلحة البريطانية السابق، كما تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
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