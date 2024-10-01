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استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين والمملكة المتحدة

10/1/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الجنرال‭ ‬متقاعد‭ ‬السير‭ ‬نيك‭ ‬كارتر‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاستشارة‭ ‬العالمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الدفاع‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬البريطانية‭ ‬السابق،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاستشارة‭ ‬العالمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الدفاع‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬البريطانية‭ ‬السابق،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

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