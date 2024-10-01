ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء اليابان بمناسبة انتخابه

ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء اليابان بمناسبة انتخابه
التاريخ
10/1/2024 7:18:22 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى دولة السيد شيجيرو إيشيبا، بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء اليابان.
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