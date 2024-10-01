الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من الرئيس الكوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامته بمناسبة ذكرى يوم التحرير لجمهورية كوريا.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه لفخامته بمناسبة ذكرى يوم التحرير لجمهورية كوريا.
كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من السيد هان داك سو رئيس وزراء جمهورية كوريا.
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