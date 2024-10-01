Wednesday, 02 October 2024 04:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من الرئيس الكوري

10/1/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لفخامته‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬التحرير‭ ‬لجمهورية‭ ‬كوريا‭.‬

وتلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬لفخامته‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬التحرير‭ ‬لجمهورية‭ ‬كوريا‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬هان‭ ‬داك‭ ‬سو‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭.‬

كلمات دالة

MENAFN01102024000055011008ID1108737280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث