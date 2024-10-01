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محافظ الجنوبية يحضر احتفاء المحافظة ومركز عـبدالله بن خالد لرعاية الوالدين بمناسبة اليوم العالمي للمسن

10/1/2024 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬احتفاء‭ ‬المحافظة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬مركز‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمسن‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬أيادي‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬زينب‭ ‬العويناتي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لإدارة‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والدكتور‭ ‬سعيد‭ ‬عبدالله‭ ‬السماك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وبمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬رعاية‭ ‬الوالدين‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬بالغاً‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتكافل‭ ‬المجتمعي‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬وتقديراً‭ ‬لجهودهم‭ ‬وعطاءاتهم‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬يعد‭ ‬جانباً‭ ‬مهماً‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬لإبراز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وإشراكهم‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬والبناءة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬كونهم‭ ‬شريحة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬سعيد‭ ‬عبدالله‭ ‬السماك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬كلمة‭ ‬أشاد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بهذه‭ ‬اللفتة‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬الجنوبية‭ ‬تقديراً‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬دور‭ ‬رعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العالمية،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬بعدها‭ ‬ألقى‭ ‬الشاعر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المضحكي‭ ‬قصيدة‭ ‬شعرية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭ ‬كلمة‭ ‬تضمنت‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬ومؤسسات‭ ‬رعاية‭ ‬فئة‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬وما‭ ‬تتبناه‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬إشراك‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬العالمية‭ ‬والوطنية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدور‭ ‬دور‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬المتطلبات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬كعنصر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬كرّم‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬الشخصيات‭ ‬والدور‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمواطنات‭ ‬تقديراً‭ ‬لإسهاماتهم‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وفق‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬أعقبتها‭ ‬جولة‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬التراثي‭ ‬المصاحب‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬منتوجات‭ ‬وأعمالا‭ ‬لرواد‭ ‬دور‭ ‬ومؤسسات‭ ‬رعاية‭ ‬الوالدين‭. ‬

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