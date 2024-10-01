محافظ الجنوبية يحضر احتفاء المحافظة ومركز عـبدالله بن خالد لرعاية الوالدين بمناسبة اليوم العالمي للمسن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضر سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية احتفاء المحافظة ومؤسسة مركز عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين بمناسبة اليوم العالمي للمسن تحت عنوان (أيادي الخير والعطاء)، الذي أقيم في جمعية الحكمة للمتقاعدين، وذلك بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ زينب العويناتي الوكيل المساعد لإدارة الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، والدكتور سعيد عبدالله السماك نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، وعدد من المسؤولين وبمشاركة واسعة من دور رعاية الوالدين.
وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً لرعاية الوالدين، وذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية والتكافل المجتمعي مع هذه الفئة، وتقديراً لجهودهم وعطاءاتهم التي بذلوها في بناء المجتمع، منوهاً سموه إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعد جانباً مهماً للتواصل مع كبار السن لإبراز دورهم في المجتمع وإشراكهم في المبادرات الهادفة والبناءة التي تحتضنها المحافظة الجنوبية، كونهم شريحة مهمة من الأهالي والمواطنين.
وخلال الحفل ألقى الدكتور سعيد عبدالله السماك نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين كلمة أشاد من خلالها بهذه اللفتة الكريمة من قبل سمو محافظ الجنوبية تقديراً لكبار السن من منتسبي دور رعاية الوالدين، والاحتفاء بهذه المناسبة العالمية، تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، بعدها ألقى الشاعر عبدالرحمن المضحكي قصيدة شعرية بهذه المناسبة.
كما ألقى الدكتور حسن إبراهيم كمال نائب الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية كلمة تضمنت جهود الجهات المعنية من دور ومؤسسات رعاية فئة كبار السن، وما تتبناه المحافظة الجنوبية من مبادرات وبرامج رائدة في إشراك كبار السن والاحتفاء بهم في المناسبات العالمية والوطنية، مشيدا بدور دور رعاية كبار السن في توفير كافة المتطلبات التي تكفل خدمات الرعاية وتعزيز دورهم كعنصر أساسي في المجتمع.
وفي الختام كرّم سمو المحافظ الشخصيات والدور التي لها دور في رعاية كبار السن من المواطنين والمواطنات تقديراً لإسهاماتهم المجتمعية في توفير كافة الاحتياجات وفق خدمات عالية الجودة، أعقبتها جولة سموه في المعرض التراثي المصاحب الذي تضمن منتوجات وأعمالا لرواد دور ومؤسسات رعاية الوالدين.
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