إصابة سفينتين بهجومين منفصلين قبالة اليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

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‬دبي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أمن‭ ‬بحري‭ ‬بريطانية‭ ‬بإصابة‭ ‬سفينتين‭ ‬بهجومين‭ ‬منفصلين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬اليمن،‭ ‬حيث‭ ‬يشن‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬سفن،‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬الإقليمي‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬لإسرائيل‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وفي‭ ‬الهجوم‭ ‬الأول،‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬كاي‭ ‬أم‭ ‬تي‭ ‬أو‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سفينة‭ ‬أصيبت‭ ‬بضربة‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭. ‬وتم‭ ‬ثقب‭ ‬خزان‭ ‬الصابورة‭ ‬رقم‭ ‬6‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تبحر‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬64‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا‭ (‬118‭ ‬كيلومترا‭) ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الحديدة‭ ‬تعرضت‭ ‬لتهديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬أربعة‭ ‬انفجارات‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬منها‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬نفسها‭ ‬بإصابة‭ ‬سفينة‭ ‬بصاروخ‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬جديد‭ ‬قبالة‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬اليمنية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أصيبت‭ ‬بأضرار‭. ‬كل‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬سالمون‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجومين‭. ‬ومنذ‭ ‬نوفمبر،‭ ‬يشنّ‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬هجمات‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيّرات‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وبحر‭ ‬العرب‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬متّجهة‭ ‬إلى‭ ‬موانئها،‭ ‬ويقولون‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬دعما‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

وقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬57‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬بعدما‭ ‬شنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأحد‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬ميناءين‭ ‬ومحطتي‭ ‬كهرباء‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المتمردين‭. ‬دفعت‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬بعض‭ ‬شركات‭ ‬الشحن‭ ‬إلى‭ ‬الالتفاف‭ ‬حول‭ ‬إفريقيا‭ ‬لتجنب‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬وهو‭ ‬طريق‭ ‬حيوي‭ ‬تمر‭ ‬عبره‭ ‬عادة‭ ‬حوالي‭ ‬12‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬وفقًا‭ ‬للغرفة‭ ‬الدولية‭ ‬للشحن‭. ‬وتقود‭ ‬واشنطن‭ ‬تحالفا‭ ‬بحريا‭ ‬دوليا‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬حماية‮»‬‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للتجارة‭ ‬العالمية‭.‬