نتنياهو: تغيير النظام في إيران سيحدث ((أسرع بكثير مما يعتقد الناس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «تغيير النظام في إيران يلوح في الأفق، وسيحدث أسرع بكثير مما يعتقد البعض».
جاء ذلك وفقا لما نقله موقع «بوليتيكو» نقلا عن بيان مصور موجه للإيرانيين، انتقد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي من أسماهم «المتدينين المتعصبين» الذين يحكمون البلاد، حيث تابع: «عندما تصبح إيران حرة أخيرا، وستأتي تلك اللحظة أسرع بكثير مما يعتقد الناس، سيكون كل شيء مختلفا».
وأضاف: «شعبانا القديمان، الشعب اليهودي والشعب الفارسي، سينعمان بالسلام أخيرا، وسوف ينعم بلدانا إسرائيل وإيران بالسلام».
وتأتي رسالة نتنياهو المصورة وسط تصاعد التوترات والمخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط بعد أن أسفرت غارة جوية إسرائيلية على بيروت، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، عن مقتل زعيم «حزب الله» حسن نصرالله. وجاء ذلك أيضا في أعقاب هجوم سابق تم التحكم فيه عن بعد أدى إلى تفجير أجهزة نداء «بيجر» يحملها أعضاء «حزب الله»، ما أسفر عن مقتل العشرات وتعطيل اتصالات المجموعة.
وقال نتنياهو، في بيانه المصور، إن زعماء إيران يدعمون «مغتصبي وقتلة حماس وحزب الله، لكن طغاة إيران لا يهتمون بمستقبل الشعب الإيراني، والبلاد تستحق قيادة أفضل».
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