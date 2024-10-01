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نتنياهو: تغيير النظام في إيران سيحدث ((أسرع بكثير مما يعتقد الناس))

10/1/2024 7:18:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق،‭ ‬وسيحدث‭ ‬أسرع‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬يعتقد‭ ‬البعض‮»‬‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬نقله‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬بوليتيكو‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬بيان‭ ‬مصور‭ ‬موجه‭ ‬للإيرانيين،‭ ‬انتقد‭ ‬فيه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬أسماهم‭ ‬‮«‬المتدينين‭ ‬المتعصبين‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يحكمون‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬تابع‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تصبح‭ ‬إيران‭ ‬حرة‭ ‬أخيرا،‭ ‬وستأتي‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬أسرع‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬يعتقد‭ ‬الناس،‭ ‬سيكون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مختلفا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬شعبانا‭ ‬القديمان،‭ ‬الشعب‭ ‬اليهودي‭ ‬والشعب‭ ‬الفارسي،‭ ‬سينعمان‭ ‬بالسلام‭ ‬أخيرا،‭ ‬وسوف‭ ‬ينعم‭ ‬بلدانا‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬بالسلام‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬رسالة‭ ‬نتنياهو‭ ‬المصورة‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬والمخاوف‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أسفرت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بيروت،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬زعيم‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬سابق‭ ‬تم‭ ‬التحكم‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬نداء‭ ‬‮«‬بيجر‮»‬‭ ‬يحملها‭ ‬أعضاء‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬العشرات‭ ‬وتعطيل‭ ‬اتصالات‭ ‬المجموعة‭.‬

وقال‭ ‬نتنياهو،‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬المصور،‭ ‬إن‭ ‬زعماء‭ ‬إيران‭ ‬يدعمون‭ ‬‮«‬مغتصبي‭ ‬وقتلة‭ ‬حماس‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬لكن‭ ‬طغاة‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬يهتمون‭ ‬بمستقبل‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني،‭ ‬والبلاد‭ ‬تستحق‭ ‬قيادة‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

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