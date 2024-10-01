MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أفادت‭ ‬الأنباء‭ ‬بأن‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬سيلقي‭ ‬خطبة‭ ‬‮«‬مهمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأوضحت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬أن‭ ‬خامنئي‭ ‬سيطلق‭ ‬تصريحات‭ ‬مهمة‭ ‬حول‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لـ«حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطب‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬المهمة‭ ‬والحساسة‭.‬

وكان‭ ‬آخر‭ ‬خطاب‭ ‬للمرشد‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يناير‭ ‬2020،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭.‬