خامنئي سيلقي خطبة ((مهمة)) في صلاة الجمعة المقبلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أفادت الأنباء بأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي سيلقي خطبة «مهمة» في صلاة الجمعة المقبلة.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن خامنئي سيطلق تصريحات مهمة حول الأوضاع في المنطقة بعد اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. تجدر الإشارة إلى أن المرشد الأعلى لا يقوم بمثل هذه الخطب إلا في الأحداث المهمة والحساسة.
وكان آخر خطاب للمرشد علي خامنئي في صلاة الجمعة في منتصف يناير 2020، وذلك بعد مرور أيام على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.
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