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عبدالعزيز بن مبارك يشهد احتفال نادي البحرين للتنس

10/1/2024 7:17:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬احتفالية‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬تأسيسه،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬ورئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬تكريمًا‭ ‬خاصًا‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬درعًا‭ ‬تذكاريًا‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬نائب‭ ‬راعي‭ ‬الحفل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المفدى‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬بالمملكة‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬ورياضة‭ ‬التنس‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لهذا‭ ‬الحفل‭ ‬يؤكد‭ ‬دعم‭ ‬جلالته‭ ‬واهتمامه‭ ‬الكبير‭ ‬والمتواصل‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬الحيوي،‭ ‬والذي‭ ‬ترجم‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬رياضية‭ ‬متنوعة‭ ‬حققها‭ ‬شباب‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬قادة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سموهما‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭.‬

ونوه‭ ‬بجهود‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ونشر‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الخمسين‭ ‬عامًا‭ ‬الماضية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بالنجاحات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬النادي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬المميزة‭ ‬وتنظيمه‭ ‬للبطولات‭ ‬المحلية‭ ‬بكل‭ ‬نجاح‭ ‬وتميز‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬تجسد‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والشغف‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬سيظل‭ ‬داعما‭ ‬ومساهما‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬كافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الخاصة‭ ‬باللعبة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬ودعم‭ ‬كافة‭ ‬الأندية‭ ‬والأكاديميات‭ ‬المهتمة‭ ‬باللعبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المشترك‭ ‬بتعزيز‭ ‬قاعدة‭ ‬ممارسي‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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