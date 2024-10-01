عبدالعزيز بن مبارك يشهد احتفال نادي البحرين للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، احتفالية نادي البحرين للتنس بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه، والتي أقيمت تحت رعاية جلالة الملك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وتضمن الحفل تكريمًا خاصًا للاتحاد البحريني للتنس، حيث تسلم رئيس الاتحاد درعًا تذكاريًا من يد نائب راعي الحفل.
وبهذه المناسبة، أشاد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس بدعم ورعاية جلالة الملك المفدى للقطاع الرياضي بالمملكة بصفة عامة، ورياضة التنس بصفة خاصة، مؤكدا أن دعم جلالة الملك لهذا الحفل يؤكد دعم جلالته واهتمامه الكبير والمتواصل لهذا القطاع الشبابي الحيوي، والذي ترجم إلى إنجازات رياضية متنوعة حققها شباب المملكة في مختلف المناسبات الإقليمية والقارية والدولية، كما أشاد بدعم واهتمام قادة الرياضة في البحرين في مقدمتهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وتوجيهات سموهما التي أسهمت في وصول الرياضة البحرينية إلى العالمية.
ونوه بجهود نادي البحرين للتنس في تطوير ونشر اللعبة على مدى الخمسين عامًا الماضية، معربا عن فخره بالنجاحات المتعددة التي حققها النادي، بما في ذلك نجاحه في استقطاب العديد من البطولات الدولية المميزة وتنظيمه للبطولات المحلية بكل نجاح وتميز.
وأكد أن هذه الاحتفالية تجسد روح التعاون والشغف الذي يجمع بين جميع محبي رياضة التنس في المملكة، لافتا إلى ان الاتحاد البحريني للتنس سيظل داعما ومساهما في نجاح كافة الفعاليات الخاصة باللعبة على مستوى المملكة، ودعم كافة الأندية والأكاديميات المهتمة باللعبة من أجل تحقيق الهدف المشترك بتعزيز قاعدة ممارسي التنس في المملكة.
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