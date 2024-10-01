نادي البحرين للتنس يشيد بالمؤسسات الداعمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنان‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬ومنتسبيه‭ ‬لكافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬الداعمة‭ ‬لحفل‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬النادي،‭ ‬والذي‭ ‬اقامه‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬الاثنين‭ ‬برعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬نائب‭ ‬راعي‭ ‬الحفل‭ ‬

وأكد‭ ‬المقلة‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬مؤسساتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬والتي‭ ‬تدعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬يقيمها‭ ‬النادي‭ ‬سنويا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬وشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أكبر‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬خروج‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬أجمل‭ ‬صورة‭.‬

وقد‭ ‬تفضل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬راعي‭ ‬الحفل‭ ‬بتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬درعا‭ ‬تذكاريا‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬فؤاد‭ ‬كانو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬كما‭ ‬تفضل‭ ‬بتقديم‭ ‬درعا‭ ‬تذكاريا‭ ‬لفاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬والى‭ ‬السيد‭ ‬بدر‭ ‬المنصوري‭ ‬مدير‭ ‬عمليات‭ ‬المصنع‭ ‬بشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬والى‭ ‬رفا‭ ‬قدورة‭ ‬رئيس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭.‬