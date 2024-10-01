نادي البحرين للتنس يشيد بالمؤسسات الداعمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعرب رئيس نادي البحرين للتنس خميس المقلة عن شكره وامتنان ادارة النادي ومنتسبيه لكافة المؤسسات الوطنية الداعمة لحفل ذكرى مرور 50 عاما على تأسيس النادي، والذي اقامه نادي البحرين للتنس الاثنين برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نائب راعي الحفل
وأكد المقلة أن دعم مؤسساتنا الوطنية وهي شركة إبراهيم خليل كانو، والتي تدعم الأنشطة والبطولات المحلية والدولية التي يقيمها النادي سنويا منذ عام 2012 وحتى الآن، ومؤسسة يوسف خليل المؤيد وأولاده وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وبنك البحرين والكويت، كان لها أكبر الأثر في خروج الحفل في أجمل صورة.
وقد تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب راعي الحفل بتكريم الجهات الراعية، حيث قدم درعا تذكاريا إلى السيد خالد فؤاد كانو عضو مجلس ادارة شركة إبراهيم خليل كانو، كما تفضل بتقديم درعا تذكاريا لفاروق المؤيد رئيس مجلس ادارة شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده والى السيد بدر المنصوري مدير عمليات المصنع بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والى رفا قدورة رئيس ادارة الاتصال المؤسسي ببنك البحرين والكويت.
MENAFN01102024000055011008ID1108737270
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.