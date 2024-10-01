اتحاد التنس ينظم فعالية رياضية توعوية للسيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس تنظم اللجنة النسائية برئاسة جميلة النشابة فعالية رياضية توعوية للسيدات وذلك مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر بمقر الاتحاد بجامعة البوليتكنيك بمدينة عيسى وذلك بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي سعياً من اللجنة لزيادة الوعي حول تأثير سرطان الثدي على الحياة وتسليط الضوء على مجالات الوقاية منه من خلال ممارسة الأنماط الصحية والرياضية اليومية.
وبهذه المناسبة أشارت جميلة النشابة رئيس اللجنة أن الاتحاد يقيم هذه الفعالية بمشاركة عدد من الجهات المساندة، مؤكدة النشابة أن هذه الفعالية تأتي في إطار التزام اللجنة النسائية بالاتحاد بالمسؤولية المجتمعية، حيث تواصل اللجنة اقامة المبادرات الرياضية والتوعوية التي تعزز الصحة لدى المرأة إلى جانب تحقق اللجنة لهدفها بتوفير بيئة مشجعه على ممارسة الرياضة ونشر لعبة التنس بشكل خاص، اذ تخصص اللجنة 4 أيام في الأسبوع للسيدات للتدريب على التنس واللياقة البدنية.
وسيتضمن برنامج الفعاليات إقامة معرض توعوي حول سرطان الثدي، وطرق الكشف عنه إلى جانب التوعية بإجراء العلاج الطبيعي لمرضى سرطان الثدي، كما ستقدم العازفة عائشة جميل مقطوعات موسيقية للحضور، بجانب إقامة مباراة استعراضية للتنس الأرضي بين فريقي السيدات من مملكة البحرين: فاتن حسين، هاجر زيدان، في مواجهة الفريق الفلبيني: آبي بيلاجيو، ذيس كورال، وتدير المباراة الحكم دانه علي خلفان.
ويمكن للجمهور حضور الفعاليات التي ستقام على الملعب الرئيسي بالاتحاد في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.
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