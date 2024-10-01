اتحاد التنس ينظم فعالية رياضية توعوية للسيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬تنظم‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬برئاسة‭ ‬جميلة‭ ‬النشابة‭ ‬فعالية‭ ‬رياضية‭ ‬توعوية‭ ‬للسيدات‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بجامعة‭ ‬البوليتكنيك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬سعياً‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬لزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬تأثير‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬الوقاية‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنماط‭ ‬الصحية‭ ‬والرياضية‭ ‬اليومية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشارت‭ ‬جميلة‭ ‬النشابة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يقيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المساندة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬النشابة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬اقامة‭ ‬المبادرات‭ ‬الرياضية‭ ‬والتوعوية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الصحة‭ ‬لدى‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقق‭ ‬اللجنة‭ ‬لهدفها‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مشجعه‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬ونشر‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬اذ‭ ‬تخصص‭ ‬اللجنة‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬للسيدات‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬التنس‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭.‬

وسيتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الفعاليات‭ ‬إقامة‭ ‬معرض‭ ‬توعوي‭ ‬حول‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وطرق‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التوعية‭ ‬بإجراء‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬لمرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬كما‭ ‬ستقدم‭ ‬العازفة‭ ‬عائشة‭ ‬جميل‭ ‬مقطوعات‭ ‬موسيقية‭ ‬للحضور،‭ ‬بجانب‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬استعراضية‭ ‬للتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬السيدات‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭: ‬فاتن‭ ‬حسين،‭ ‬هاجر‭ ‬زيدان،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬الفلبيني‭: ‬آبي‭ ‬بيلاجيو،‭ ‬ذيس‭ ‬كورال،‭ ‬وتدير‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬دانه‭ ‬علي‭ ‬خلفان‭.‬

ويمكن‭ ‬للجمهور‭ ‬حضور‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬