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منتخب البحرين للألعاب الإلكترونية يحقق الميدالية الفضية

10/1/2024 7:17:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حققت‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وبطلة‭ ‬العرب‭ ‬عائشة‭ ‬سامي‭ ‬بوخماس‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬ eFOOTBALL ‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الخامسة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬يومي‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لفئتي‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭.‬

وبمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬قال‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭: ‬‮«‬يسرني‭ ‬ويشرفني‭ ‬أن‭ ‬أهنئ‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني،‭ ‬والمدرب‭ ‬محمد‭ ‬الرويحي،‭ ‬وكوادر‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الخامسة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬جدية‭ ‬اللاعبة‭ ‬وتفانيها‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬وإظهار‭ ‬مهاراتها‭ ‬العالية‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬كدليل‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬وبنات‭ ‬البحرين‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬‮»‬

وأشار‭ ‬الكوهجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسعى‭ ‬دائماً‭ ‬لتزويد‭ ‬اللاعبات‭ ‬واللاعبين‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرات،‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬التدريبات‭ ‬لحصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والجوائز،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬اللاعبة‭ ‬البحرينية‭ ‬أصبحت‭ ‬مثالاً‭ ‬مشرفاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬دولياً،‭ ‬ونموذجاً‭ ‬رائعاً‭ ‬لباقي‭ ‬لاعبات‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتمنى‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخبات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القادمة‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬لمنتخب‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الإقليمي‭ ‬الهام‭ ‬حدثاً‭ ‬بارزاً‭ ‬لمجتمع‭ ‬لاعبي‭ ‬وهواة‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬يمثل‭ ‬صورة‭ ‬إيجابية‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬اللاعبات‭ ‬البحرينيات‭.‬

أما‭ ‬اللاعبة‭ ‬عائشة‭ ‬بوخماس،‭ ‬فقد‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬فرحتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالفوز‭ ‬ومشاركتها‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الثاني‭ ‬والمشرف‭. ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬حصدت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬لقب‭ ‬بطلة‭ ‬العرب‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬العربي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬بنفس‭ ‬اللعبة‭. ‬وقدمت‭ ‬شكرها‭ ‬وامتنانها‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي،‭ ‬وللاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭.‬

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