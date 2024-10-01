منتخب البحرين للألعاب الإلكترونية يحقق الميدالية الفضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حققت لاعبة منتخبنا الوطني للألعاب الإلكترونية وبطلة العرب عائشة سامي بوخماس الميدالية الفضية في النسخة الخامسة من لعبة eFOOTBALL ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لكرة القدم الإلكترونية، التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، بمشاركة دول من غرب آسيا لفئتي الذكور والإناث.
وبمناسبة هذا الإنجاز، قال حسين الكوهجي، رئيس الاتحاد البحريني للرياضات الإلكترونية: «يسرني ويشرفني أن أهنئ لاعبة المنتخب البحريني، والمدرب محمد الرويحي، وكوادر الاتحاد على هذا الإنجاز البارز في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لكرة القدم الإلكترونية، والذي يعكس جدية اللاعبة وتفانيها في التدريب وإظهار مهاراتها العالية. تأتي هذه الإنجازات كدليل على تطور الرياضات الإلكترونية في مملكة البحرين وعلى مستوى اللاعبين من أبناء وبنات البحرين. ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في المستقبل.»
وأشار الكوهجي إلى أن الاتحاد يسعى دائماً لتزويد اللاعبات واللاعبين بالمزيد من الخبرات، وزيادة مستوى التدريبات لحصد المزيد من البطولات والجوائز، مؤكداً أن اللاعبة البحرينية أصبحت مثالاً مشرفاً يحتذى به دولياً، ونموذجاً رائعاً لباقي لاعبات الرياضات الإلكترونية في المنطقة. وتمنى دوام التوفيق والنجاح للمنتخبات في البطولات القادمة. ويعد هذا الفوز لمنتخب السيدات في هذا المحفل الإقليمي الهام حدثاً بارزاً لمجتمع لاعبي وهواة الألعاب الإلكترونية في مملكة البحرين والوطن العربي، كما يمثل صورة إيجابية عن الدعم الكبير الذي تحظى به اللاعبات البحرينيات.
أما اللاعبة عائشة بوخماس، فقد أعربت عن فرحتها الكبيرة بالفوز ومشاركتها في منافسات قوية شارك فيها العديد من اللاعبين واللاعبات من دول غرب آسيا، معبرة عن سعادتها بهذا الإنجاز الثاني والمشرف. وكانت قد حصدت في شهر أغسطس الماضي لقب بطلة العرب بالمركز الأول في بطولة الدوري العربي للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض بنفس اللعبة. وقدمت شكرها وامتنانها لرئيس الاتحاد، حسين الكوهجي، وللاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية على كل ما قدموه من دعم ومساندة.
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