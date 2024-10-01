انطلاق الموسم الجديد لحلبة البحرين الدولية 2024 - 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» لانطلاق الموسم الرياضي الجديد المذهل 2024/2025 المليء بالسباقات وتجارب محبي رياضة السيارات المليئة بالإثارة.
بعد السباق الافتتاحي للموسم الذي انطلق في نهاية الأسبوع الماضي مع الجولة الأولى من تحدي البحرين للروتاكس ماكس للكارتنج، فإن المزيد من الإثارة في انتظارنا على مدى الأشهر القليلة القادمة.
تم إعلان تفاصيل كل الفعاليات التي ستنطلق في مضمار صخير هذا المساء في مؤتمر صحفي عقد في حلبة البحرين الدولية. حضر المؤتمر كل من الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، ومارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، ورئيس مجموعة وينفيلد فريدريك جارسيا، وعدد من كبار المسؤولين والضيوف والعديد من وسائل الاعلام.
أكاديمية وينفيلد
في وقت سابق من هذا العام، أعلنا شراكة جديدة مثيرة مع أكاديمية وينفيلد لتدريب القيادة للسباقات، ونحن سعداء لكونها ستصبح جزءًا مهمًا من تقويمنا هذا العام. الهدف من هذه الشراكة هو تطوير برنامج تعليمي عالمي من خلال مركز تدريب في حلبة البحرين الدولية قادر على تطوير السائقين والميكانيكيين الواعدين في المستقبل. تتمتع وينفيلد بسمعة لا مثيل لها في أوروبا في تدريب واختيار سائقي السباق الموهوبين، وأخرجت أكثر من 30 سائق فورمولا وان وبطلين عالميين. توفر أكاديمية وينفيلد الفرصة الرائعة لبدء مسيرة الشباب المتسابقين، كما توفر فعاليات وأنشطة للشركات وكبار الشخصيات من خلال تنظيم أيام تجربة قيادة سيارة الفورمولا 4 ذات المقعد الواحد.
البطولات المحلية..
ستقام العديد من البطولات المحلية في حلبة البحرين الدولية هذا الموسم، على رأسها بطولة تحدي البحرين للسيارات السياحية الجديدة كليًا وبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة «الدارغ» المفضلة لدى الجماهير، بناءً على نجاح تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 سي سي، الذي كان أساس البطولات المحلية في البحرين، تسمح البطولة الجديدة بمزيد من المرونة للسيارات المسموح لها بالمشاركة، مما يسهل على المشاركين الجدد الانضمام إلى خط الانطلاق، وسيساعد أيضًا في تقليل التكاليف للسائقين الذين يرغبون في المشاركة.
يتم تنظيم بطولة تحدي البحرين وإدارتها من قبل حلبة البحرين الدولية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للسيارات ولجنة سباقات الحلبة، تبدأ البطولة الجديدة بالاختبار في 11 أكتوبر يليها السباق الأول في 18 أكتوبر، ستكون هذه أولى الجولات للبطولة المكونة من سبع جولات تستمر حتى أبريل من العام المقبل.
نتطلع أيضًا إلى عودة سباقات الدراغ والمتمثلة في بطولة البحرين لسباقات السرعة 2024/2025. سيتضمن الموسم مشاركة العديد من الفرق والسائقين المتميزين من جميع أنحاء العالم يتنافسون هنا على جوائز NHRA Wally المرموقة. ومن المقرر أن يضم الموسم خمس جولات من التنافس على الالقاب، بدءًا من ديسمبر ويستمر حتى فبراير 2025.
لقد انطلقت بالفعل على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج الجولة الافتتاحية للموسم لبطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وسيستضيف مضمار الكارتنج الذي يبلغ طوله 1.414 كيلومتر سبع جولات أخرى في بطولة الكارتنج الرائدة في المملكة، كما سيكون هناك أيضًا خمس جولات من سباقات التحمل للكارتنج، بما في ذلك أربع جولات مدتها ثلاث ساعات، ثم الجولة الختامية لسباق 24 ساعة، الذي سيقام في 31 يناير و1 فبراير من العام المقبل.
وبالإضافة إلى سباقات الحلبة، وسباقات الدراغ، والكارتنج، ستستضيف حلبة البحرين الدولية أيضًا منافسات الدرفت، والأوتوكروس، والتفحيط، بالتعاون مع الاتحاد البحريني للسيارات طوال موسم 2024/2025.
تجارب الحلبة:
لن يكتمل تقويم حلبة البحرين الدولية بدون مجموعة واسعة من تجارب وفعاليات رياضة السيارات لجماهيرنا من محبي وعشاق رياضة السيارات، والتي ستنطلق بدءًا من هذا الأسبوع وتستمر طوال الموسم.
تشمل فعاليات الحلبة لك، وليالي إبراهيم خليل كانو للدراغ والدرفت، تجارب الدراغستر، تجارب المضمار التي تشمل تجارب كليو وتجارب SR 1 و SR 3، كانو موتورز رولنغ دراغ، وتجارب يوسف خليل المؤيد للطرق الوعرة، وفعاليات بتلكو فتنس في المضمار.
تتوافر هذه الفعاليات والتجارب في تواريخ محددة كل شهر. تفضل بزيارة bahraingp . com أو اتصل على +973-17450000 لمزيد من المعلومات أو للحجز.
تفتح حلبة البحرين الدولية للكارتنج أيضًا أبوابها للجمهور يوميًا، وهناك العديد من الفعاليات والتجارب للاختيار بينها، بدءًا من حصص الوصول والتسابق إلى سباقات الجائزة الكبرى المصغرة للمجموعات.
للحجز وللمزيد من المعلومات على bahrain - karting . com أو عن طريق الاتصال على +973-17451745.
بطولة البحرين للدارتس ماسترز
وبعيدًا عن مضمار السباق، تتضمن قائمة الفعاليات العالمية التي تستضيفها حلبة البحرين الدولية هذا الموسم عودة بطولة العالم للدراتس إلى البحرين للعام الثالث على التوالي. ومن المقرر أن تقام بطولة البحرين للدارتس ماسترز التي تحظى بشعبية كبيرة يومي 16 و17 يناير 2025 في حلبة البحرين الدولية، بمشاركة 16 محترفا.
وقد تعاونت حلبة البحرين الدولية وشركة الترويج الرياضي CBX مع شركة محترفي الدارتس PDC لإعادة البطولة إلى المملكة وبدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وفي العام الماضي حقق لوك ليتلر فوزًا شهيرًا في أول ظهور له في بطولة العالم في يناير، ونجاح مايكل سميث في بطولة بحرين دارتس ماسترز الافتتاحية في عام 2023، وسوف يحظى جماهير البطولة هذا العام بالإثارة مرة أخرى على مدار يومين في خيمة القبة في حلبة البحرين الدولية، والتي سيتم تجهيزها خصيصًا لهذه الفعالية العالمية.
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