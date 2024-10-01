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انطلاق الموسم الجديد لحلبة البحرين الدولية 2024 - 2025

10/1/2024 7:17:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬لانطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬المذهل‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬المليء‭ ‬بالسباقات‭ ‬وتجارب‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬المليئة‭ ‬بالإثارة‭.‬

بعد‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي‭ ‬للموسم‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬للروتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج،‭ ‬فإن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬انتظارنا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭.‬

تم‭ ‬إعلان‭ ‬تفاصيل‭ ‬كل‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬صخير‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭. ‬حضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬ومارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬وينفيلد‭ ‬فريدريك‭ ‬جارسيا،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والضيوف‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭.‬


أكاديمية‭ ‬وينفيلد

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬أعلنا‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬مثيرة‭ ‬مع‭ ‬أكاديمية‭ ‬وينفيلد‭ ‬لتدريب‭ ‬القيادة‭ ‬للسباقات،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬لكونها‭ ‬ستصبح‭ ‬جزءًا‭ ‬مهمًا‭ ‬من‭ ‬تقويمنا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬هو‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬تعليمي‭ ‬عالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬السائقين‭ ‬والميكانيكيين‭ ‬الواعدين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬تتمتع‭ ‬وينفيلد‭ ‬بسمعة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬واختيار‭ ‬سائقي‭ ‬السباق‭ ‬الموهوبين،‭ ‬وأخرجت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬سائق‭ ‬فورمولا‭ ‬وان‭ ‬وبطلين‭ ‬عالميين‭. ‬توفر‭ ‬أكاديمية‭ ‬وينفيلد‭ ‬الفرصة‭ ‬الرائعة‭ ‬لبدء‭ ‬مسيرة‭ ‬الشباب‭ ‬المتسابقين،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬فعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬للشركات‭ ‬وكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬أيام‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬سيارة‭ ‬الفورمولا‭ ‬4‭ ‬ذات‭ ‬المقعد‭ ‬الواحد‭.‬


البطولات‭ ‬المحلية‭..‬

ستقام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬السياحية‭ ‬الجديدة‭ ‬كليًا‭ ‬وبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬‮«‬الدارغ‮»‬‭ ‬المفضلة‭ ‬لدى‭ ‬الجماهير،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬تحدي‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬2000‭ ‬سي‭ ‬سي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أساس‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تسمح‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬للسيارات‭ ‬المسموح‭ ‬لها‭ ‬بالمشاركة،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ ‬الجدد‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق،‭ ‬وسيساعد‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬للسائقين‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭.‬

يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬وإدارتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬ولجنة‭ ‬سباقات‭ ‬الحلبة،‭ ‬تبدأ‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة‭ ‬بالاختبار‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬يليها‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬أولى‭ ‬الجولات‭ ‬للبطولة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬جولات‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

نتطلع‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬سباقات‭ ‬الدراغ‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬2024‭/‬2025‭. ‬سيتضمن‭ ‬الموسم‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬والسائقين‭ ‬المتميزين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬يتنافسون‭ ‬هنا‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬ NHRA ‭ ‬ Wally ‭ ‬المرموقة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يضم‭ ‬الموسم‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬الالقاب،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭. ‬

لقد‭ ‬انطلقت‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للموسم‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وسيستضيف‭ ‬مضمار‭ ‬الكارتنج‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬1.414‭ ‬كيلومتر‭ ‬سبع‭ ‬جولات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الكارتنج‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬التحمل‭ ‬للكارتنج،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات،‭ ‬ثم‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لسباق‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬و1‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سباقات‭ ‬الحلبة،‭ ‬وسباقات‭ ‬الدراغ،‭ ‬والكارتنج،‭ ‬ستستضيف‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أيضًا‭ ‬منافسات‭ ‬الدرفت،‭ ‬والأوتوكروس،‭ ‬والتفحيط،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬طوال‭ ‬موسم‭ ‬2024/2025‭.‬


تجارب‭ ‬الحلبة‭:‬

لن‭ ‬يكتمل‭ ‬تقويم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بدون‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬وفعاليات‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬لجماهيرنا‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وتستمر‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭.‬

تشمل‭ ‬فعاليات‭ ‬الحلبة‭ ‬لك،‭ ‬وليالي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬للدراغ‭ ‬والدرفت،‭ ‬تجارب‭ ‬الدراغستر،‭ ‬تجارب‭ ‬المضمار‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬تجارب‭ ‬كليو‭ ‬وتجارب‭ ‬ SR 1‭ ‬و SR 3،‭ ‬كانو‭ ‬موتورز‭ ‬رولنغ‭ ‬دراغ،‭ ‬وتجارب‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬للطرق‭ ‬الوعرة،‭ ‬وفعاليات‭ ‬بتلكو‭ ‬فتنس‭ ‬في‭ ‬المضمار‭.‬

تتوافر‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬والتجارب‭ ‬في‭ ‬تواريخ‭ ‬محددة‭ ‬كل‭ ‬شهر‭. ‬تفضل‭ ‬بزيارة‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬اتصل‭ ‬على‭ +‬973‭-‬17450000‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬للحجز‭.‬

تفتح‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج‭ ‬أيضًا‭ ‬أبوابها‭ ‬للجمهور‭ ‬يوميًا،‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والتجارب‭ ‬للاختيار‭ ‬بينها،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬حصص‭ ‬الوصول‭ ‬والتسابق‭ ‬إلى‭ ‬سباقات‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬المصغرة‭ ‬للمجموعات‭.‬

للحجز‭ ‬وللمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬ bahrain ‭-‬ karting ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ +‬973‭-‬17451745‭.‬


بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز

وبعيدًا‭ ‬عن‭ ‬مضمار‭ ‬السباق،‭ ‬تتضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عودة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراتس‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬محترفا‭.
‬وقد‭ ‬تعاونت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وشركة‭ ‬الترويج‭ ‬الرياضي‭ ‬ CBX ‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬محترفي‭ ‬الدارتس‭ ‬ PDC ‭ ‬لإعادة‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬حقق‭ ‬لوك‭ ‬ليتلر‭ ‬فوزًا‭ ‬شهيرًا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬ونجاح‭ ‬مايكل‭ ‬سميث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بحرين‭ ‬دارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وسوف‭ ‬يحظى‭ ‬جماهير‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالإثارة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬القبة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬تجهيزها‭ ‬خصيصًا‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬العالمية‭.‬

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