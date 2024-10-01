أحمد حافظ: التنسيق غائب بين الاتحادين الآسيوي والعربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أوضح أحمد حافظ أمين السر العام في الاتحاد البحريني لكرة السلة سبب عدم مشاركة الأندية البحرينية في النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية المقامة في جمهورية مصر العربية الشقيقة هو غياب التنسيق بين الاتحادين الآسيوي والعربي، حيث بين أن الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق أن بطولة وصل ستنطلق في سبتمبر ولذلك أصبحت تتعارض بعض مبارياتها مع البطولة العربية التي تبدأ في أكتوبر، ولذلك قرر ناديا المنامة والأهلي توجيه كل تركيزهما نحو الاستعداد لبطولة وصل، غير أن الاتحاد الآسيوي قرر بعد ذلك تأجيل انطلاق البطولة إلى منتصف أكتوبر، وتابع: نادي المحرق ألغى فكرة المشاركة نظراً للتوقيت الزمني للبطولة، حيث انه للتو بدأ مرحلة الإعداد قبل أسبوع وهو غير جاهز تماما ولم يتعاقد مع محترفين أجانب، يضاف إلى ذلك أن المحرق كان ينظر إلى هذه البطولة كمرحلة إعداد للدوري، ولكن نظرا لانطلاق الدوري في ديسمبر قرر المحرق عدم المشاركة.
وتابع: هذا الموسم استثنائي في موعد انطلاقته، وذلك بسبب استضافة مملكة البحرين دورة الألعاب المدرسية الدولية في أكتوبر، وتمنى أحمد حافظ أن تعود الأندية البحرينية للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة العربية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هنالك تنسيق أفضل بين الاتحادين الآسيوي والعربي من أجل نجاح البطولة.
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