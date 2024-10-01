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أحمد حافظ: التنسيق غائب بين الاتحادين الآسيوي والعربي

10/1/2024 7:17:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوضح‭ ‬أحمد‭ ‬حافظ‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬مشاركة‭ ‬الأندية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬هو‭ ‬غياب‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬الآسيوي‭ ‬والعربي،‭ ‬حيث‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬وصل‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬ولذلك‭ ‬أصبحت‭ ‬تتعارض‭ ‬بعض‭ ‬مبارياتها‭ ‬مع‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ولذلك‭ ‬قرر‭ ‬ناديا‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬توجيه‭ ‬كل‭ ‬تركيزهما‭ ‬نحو‭ ‬الاستعداد‭ ‬لبطولة‭ ‬وصل،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬قرر‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تأجيل‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وتابع‭: ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬ألغى‭ ‬فكرة‭ ‬المشاركة‭ ‬نظراً‭ ‬للتوقيت‭ ‬الزمني‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬للتو‭ ‬بدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬وهو‭ ‬غير‭ ‬جاهز‭ ‬تماما‭ ‬ولم‭ ‬يتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬كان‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬كمرحلة‭ ‬إعداد‭ ‬للدوري،‭ ‬ولكن‭ ‬نظرا‭ ‬لانطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬قرر‭ ‬المحرق‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭.‬

وتابع‭: ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬انطلاقته،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وتمنى‭ ‬أحمد‭ ‬حافظ‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬الأندية‭ ‬البحرينية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العربية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هنالك‭ ‬تنسيق‭ ‬أفضل‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬الآسيوي‭ ‬والعربي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭.‬

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