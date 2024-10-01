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حسين خليفة: هذا ما يريده مني مدرب النجمة

10/1/2024 7:17:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشف‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬خليفة‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬سابقا‭ ‬بأن‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬لطائرة‭ ‬النجمة‭ ‬يريده‭ ‬لتعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مركز‭ ‬3‭.‬

وأوضح‭ ‬حسين‭ ‬خليفة‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬سبب‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬إعداد‭ ‬الفريق‭ ‬النجماوي‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عقد‭ ‬رسمي‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬قائلا‭: ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬بأن‭ ‬المدرب‭ ‬يريد‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدماتي،‭ ‬ونظرا‭ ‬للمستجدات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحتاج‭ ‬لوقت‭ ‬لترتيب‭ ‬الأمور‭ ‬وفتح‭ ‬ملف‭ ‬التعاقدات،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬المدرب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الوقفة‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬له‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬الشابة‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬ارتباط‭ ‬رسمي‭ ‬بيني‭ ‬وبين‭ ‬النجمة،‭ ‬وتواجدي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬التدريبات‭ ‬للأسباب‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭.‬

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