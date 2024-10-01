حسين خليفة: هذا ما يريده مني مدرب النجمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشف الكابتن حسين علي خليفة لاعب طائرة المحرق سابقا بأن الكابتن محمد عبد العزيز المدرب الحالي لطائرة النجمة يريده لتعزيز صفوف الفريق الأول على مستوى مركز 3.
وأوضح حسين خليفة للملحق الرياضي في «أخبار الخليج» سبب تواجده في تدريبات إعداد الفريق النجماوي رغم عدم وجود عقد رسمي بين الطرفين قائلا: كما أوضحت بأن المدرب يريد الاستفادة من خدماتي، ونظرا للمستجدات الإدارية التي طرأت على النادي والتي من شأنها تحتاج لوقت لترتيب الأمور وفتح ملف التعاقدات، وبناء على ذلك طلب مني المدرب المشاركة في التدريبات بدلا من الوقفة حتى يتسنى له التعرف على عناصر الفريق الشابة والجهاز الفني في ذات الوقت.
وتابع قائلا: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي ارتباط رسمي بيني وبين النجمة، وتواجدي في بعض التدريبات للأسباب التي ذكرت.
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