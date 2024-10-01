MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬لتعزيز‭ ‬شراكاته‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬التطوير‭ ‬واستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبطولات‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الدولية،‭ ‬وقع‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لتكون‭ ‬‮«‬لكزس‮»‬‭ ‬السيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬لموسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يوسف‭ ‬أسامه‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬وعيسى‭ ‬محمد‭ ‬كانو،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشار‭ ‬يوسف‭ ‬بوحجي‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لإنجاح‭ ‬السباقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لرياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭. ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬حرص‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الجوانب‭ ‬التنظيمية‭ ‬للسباقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭.‬