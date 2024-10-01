Wednesday, 02 October 2024 04:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(لكزس) السيارة الرسمية لموسم سباقات الخيل 2024-2025

10/1/2024 7:17:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬لتعزيز‭ ‬شراكاته‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬التطوير‭ ‬واستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبطولات‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الدولية،‭ ‬وقع‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لتكون‭ ‬‮«‬لكزس‮»‬‭ ‬السيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬لموسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يوسف‭ ‬أسامه‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬وعيسى‭ ‬محمد‭ ‬كانو،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشار‭ ‬يوسف‭ ‬بوحجي‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لإنجاح‭ ‬السباقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لرياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭. ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬حرص‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الجوانب‭ ‬التنظيمية‭ ‬للسباقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭.‬

MENAFN01102024000055011008ID1108737263

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث