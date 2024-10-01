(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار جهود نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لتعزيز شراكاته مع مختلف الشركات والمؤسسات بما يتماشى مع خطط التطوير واستضافة مملكة البحرين للبطولات وسباقات الخيل الدولية، وقع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل اتفاقية مع شركة إبراهيم خليل كانو لتكون «لكزس» السيارة الرسمية لموسم سباقات الخيل 2024/2025، حيث وقع الاتفاقية يوسف أسامه بوحجي، الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وعيسى محمد كانو، عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو.
وبهذه المناسبة أشار يوسف بوحجي إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تسهم في دعم الجهود المبذولة لإنجاح السباقات والبطولات الدولية، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تقدمه شركة إبراهيم خليل كانو لرياضة سباق الخيل. كما أوضح أن هذه الشراكة تسهم في تطوير هذه الرياضة العريقة في مملكة البحرين وتعزز مكانتها على المستوى الدولي.
من جانبه، أكد عيسى محمد كانو حرص شركة إبراهيم خليل كانو على دعم رياضة الفروسية وسباق الخيل التي تشهد تطوراً كبيراً محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تهدف إلى دعم الجوانب التنظيمية للسباقات والبطولات الدولية، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها على مختلف الأصعدة، مما يعزز مكانة مملكة البحرين المرموقة في عالم سباقات الخيل.
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