الرفاع الشرقي يواجه النجمة.. والمنامة يلتقي عالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
تبدأ اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثالثة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث ستقام مباراتان في نفس التوقيت عند السابعة مساءً، علماً أن الفرق الأربعة التي ستتواجه ليس في رصيدها أي نقاط من الجولتين السابقتين، وسيجمع اللقاء الأول بين فريقي الرفاع الشرقي والنجمة على استاد مدينة خليفة الرياضية، بينما يلتقي المنامة مع نظيره عالي على استاد البحرين الوطني.
ويقام يوم غدٍ الخميس لقاء واحد بدوري ناصر الممتاز يجمع الشباب مع المالكية عند الساعة السابعة مساءً على استاد مدينة خليفة الرياضية.
الرفاع الشرقي والنجمة
يدخل فريقا الرفاع الشرقي والنجمة المواجهة من دون رصيد من النقاط، بعد النتيجة السلبية في الجولتين الماضيتين، ويواجه الفريقان تحديات عديدة، حيث لم يتمكنا من تحقيق أي انتصار منذ انطلاقة الموسم، وهو ما وضعهما في ذيل الترتيب العام لدوري ناصر الممتاز.
الرفاع الشرقي خسر في الجولة الماضية من أمام البحرين بنتيجة (2-1)، بعد أن كان متقدماً بنتيجة المباراة بالشوط الأول، في المقابل، خسر فريق النجمة من منافسه الأهلي بنتيجة (3-2) في مباراة صعبة وقوية خرج الأهلي منها بنقاط المواجهة.
وتكتسب مباراة الرفاع الشرقي مع النجمة أهمية خاصة، حيث يسعى كل فريق إلى كسر حاجز التعثر واستعادة الثقة، والفوز في هذه المباراة قد يكون نقطة انطلاقة جيدة، ويمنح الفريق الذي يحقق الانتصار دفعة معنوية لتحسين مركزه في الترتيب العام للمسابقة.
المنامة وعالي
يسعى فريق المنامة، الذي تعرض لخسارة مؤلمة في الجولة السابقة، لتقديم أداء أفضل في مباراته أمام فريق عالي، الذي يسعى أيضاً لتحقيق أول النقاط بعد البداية السلبية لكلا الفريقين، حيث يأمل كلاهما في حصد نقاط المباراة.
يدخل الفريقان اللقاء من دون رصيد، فقد خسر المنامة في الجولة الماضية من أمام سترة بنتيجة (4-1)، في حين خسر عالي من نظيره فريق الشباب بنتيجة (2-1) في مباراة صعبة تمكن الشباب من حسم نقاطها.
ويعتبر اللقاء الذي سيجمع المنامة مع عالي في غاية الأهمية، حيث أن الخسارة قد تعقد الأمور أكثر وتزيد من الضغوط، الفوز سيكون له تأثيرًا كبيرًا على معنويات اللاعبين، وسيعزز الثقة في المجموعة، كما أن نقاط المباراة ستساعد في تحسين مركز الفريق الفائز في جدول الترتيب للمسابقة.
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