الرفاع الشرقي يواجه النجمة.. والمنامة يلتقي عالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد





تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬التي‭ ‬ستتواجه‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬أي‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬وسيجمع‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬والنجمة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬المنامة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

ويقام‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الخميس‭ ‬لقاء‭ ‬واحد‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭ ‬يجمع‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬المالكية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬





الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬والنجمة

يدخل‭ ‬فريقا‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬والنجمة‭ ‬المواجهة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬بعد‭ ‬النتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬ويواجه‭ ‬الفريقان‭ ‬تحديات‭ ‬عديدة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتمكنا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬وضعهما‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭. ‬

الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬متقدماً‭ ‬بنتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬خسر‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-2‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬وقوية‭ ‬خرج‭ ‬الأهلي‭ ‬منها‭ ‬بنقاط‭ ‬المواجهة‭.‬

وتكتسب‭ ‬مباراة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬إلى‭ ‬كسر‭ ‬حاجز‭ ‬التعثر‭ ‬واستعادة‭ ‬الثقة،‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاقة‭ ‬جيدة،‭ ‬ويمنح‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬الانتصار‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬لتحسين‭ ‬مركزه‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭.‬





المنامة‭ ‬وعالي

يسعى‭ ‬فريق‭ ‬المنامة،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لخسارة‭ ‬مؤلمة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة،‭ ‬لتقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬عالي،‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬أيضاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬أول‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬البداية‭ ‬السلبية‭ ‬لكلا‭ ‬الفريقين،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬كلاهما‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭. ‬

يدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد،‭ ‬فقد‭ ‬خسر‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ (‬4-1‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬عالي‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬تمكن‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬نقاطها‭.‬

ويعتبر‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سيجمع‭ ‬المنامة‭ ‬مع‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬قد‭ ‬تعقد‭ ‬الأمور‭ ‬أكثر‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬الضغوط،‭ ‬الفوز‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثيرًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬معنويات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وسيعزز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مركز‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬للمسابقة‭.‬