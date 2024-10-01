الخالدية يواجه ألتين أسير في ((أبطال آسيا2))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يخوض‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركماني،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬عشق‭ ‬آباد‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬تركمانستان،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

ويدخل‭ ‬فريقا‭ ‬الخالدية‭ ‬وألتين‭ ‬أسير‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعويض‭ ‬بعد‭ ‬خسارتيهما‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬فقد‭ ‬خسر‭ ‬الخالدية‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬خسر‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭).‬

ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الممثل‭ ‬الوحيد‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬والظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مميزة‭ ‬وبمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬انتصارين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يفتقد‭ ‬جهود‭ ‬الثلاثي‭ ‬العراقي‭ ‬ضرغام‭ ‬إسماعيل،‭ ‬ودومنيك‭ ‬مندي،‭ ‬وسيد‭ ‬رضا‭ ‬عيسى‭ ‬وذلك‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬وفد‭ ‬الخالدية‭ ‬وصل‭ ‬العاصمة‭ ‬التركمانية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬عبر‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬برئاسة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬نواف‭ ‬الجابر‭ ‬والطاقمين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬واللاعبين‭.‬