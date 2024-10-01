الخالدية يواجه ألتين أسير في ((أبطال آسيا2))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يخوض ممثل الوطن فريق الخالدية الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء مواجهة مهمة أمام نظيره ألتين أسير التركماني، عند الساعة الخامسة بتوقيت البحرين على استاد عشق آباد في عاصمة تركمانستان، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا 2.
ويدخل فريقا الخالدية وألتين أسير اللقاء من أجل التعويض بعد خسارتيهما في الجولة الافتتاحية، فقد خسر الخالدية من أمام نظيره التعاون السعودي بنتيجة (3-2)، بينما خسر ألتين أسير من القوة الجوية العراقي بنتيجة (2-1).
ويسعى فريق الخالدية الممثل الوحيد للمملكة في البطولة الآسيوية، إلى تقديم أداء أفضل والظهور بصورة مميزة وبمعنويات عالية بعد تحقيقه انتصارين في مسابقة دوري ناصر الممتاز، علماً أن الفريق يفتقد جهود الثلاثي العراقي ضرغام إسماعيل، ودومنيك مندي، وسيد رضا عيسى وذلك بداعي الإصابة.
الجدير بالذكر أن وفد الخالدية وصل العاصمة التركمانية يوم الأحد الماضي عبر طائرة خاصة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة نواف الجابر والطاقمين الفني والإداري واللاعبين.
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