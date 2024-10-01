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علي بن محمد رئيسا لاتحاد الكرة الطائرة بالتزكية

10/1/2024 7:17:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أغلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬وعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬2024‭ ‬ ‭ ‬2028‭.‬

وفاز‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬برئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بالتزكية،‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬تقدم‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭ ‬لمنصب‭ ‬الرئاسة‭.‬

وفاز‭ ‬بعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالتزكية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬عبدالله،‭ ‬راشد‭ ‬جابر،‭ ‬علي‭ ‬السيد،‭ ‬عبدالجليل‭ ‬فتيل،‭ ‬صلاح‭ ‬جناحي،‭ ‬صادق‭ ‬الزيمور،‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عاشوري‭.‬

وسيعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

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