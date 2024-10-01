علي بن محمد رئيسا لاتحاد الكرة الطائرة بالتزكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أغلق الاتحاد البحريني للكرة الطائرة الإثنين الماضي 30 سبتمبر 2024 باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2024 – 2028.
وفاز اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة برئاسة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة بالتزكية، نظرا الى عدم تقدم أي مرشح لمنصب الرئاسة.
وفاز بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية كل من محمد الذوادي، محمد حبيب عبدالله، راشد جابر، علي السيد، عبدالجليل فتيل، صلاح جناحي، صادق الزيمور، عبدالرضا عاشوري.
وسيعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البحريني للكرة الطائرة بتاريخ 20 أكتوبر الجاري.
MENAFN01102024000055011008ID1108737260
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.