فيس يتوج بلقب طوكيو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو - (أ ف ب): قلب الفرنسي آرتور فيس الطاولة على مواطنه أوغو أومبير عندما حول خسارته المجموعة الأولى 5-7 إلى فوز بالثانية والثالثة 7-6 (8-6) و6-3 تواليا أمس الثلاثاء في المباراة النهائية لدورة طوكيو في كرة المضرب (500 نقطة) وتوج باللقب.
واحتاج فيس المصنف 24 عالميا الى ثلاث ساعات وأربع دقائق للتغلب على شريكه في منافسات الزوجي في أولمبياد باريس. وتوج فيس البالغ من العمر 20 عاما بلقبه الثاني هذا العام بعد دورة هامبورغ الالمانية، والثالث في مسيرته الاحترافية بعد ليون 2023.
في المقابل، خسر أومبير المصنف 19 عالميا والبالغ من العمر 23 عاما، المباراة النهائية الأولى بين سبع مباريات نهائية في مسيرته الاحترافية، وفشل في الظفر بلقبه الثالث هذا الموسم في دورتي دبي الإماراتية ومرسيليا الفرنسية.
وكان أومبير يسعى إلى أن يصبح أول لاعب في تاريخ رابطة اللاعبين المحترفين يفوز بأول سبع مباريات نهائية في مسيرته.
وكانت المباراة النهائية الأولى بين لاعبين فرنسيين منذ سبعة أعوام في دورة من هذا المستوى.
وهو الفوز الأول لفيس على أومبير في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.
وأصبح فيس أصغر بطل في طوكيو منذ أكثر من 40 عاما واحتاج إلى إنقاذ كرة المباراة في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية قبل أن يحسمه في صالحه ويفرض مجموعة ثالثة حاسمة كسبها 6-3 وتوج باللقب.
وكلل فيس مشواره الرائع في الدورة خصوصا بعدما أطاح بالمصنف الأول ووصيف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، الأمريكي تايلور فريتس من الدور الأول، ثم تغلب على الأمريكي الآخر بن شيلتون الثامن وحامل اللقب من ربع النهائي والنروجي كاسبر رود السادس من نصف النهائي.
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