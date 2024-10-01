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فيس يتوج بلقب طوكيو

10/1/2024 7:17:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قلب‭ ‬الفرنسي‭ ‬آرتور‭ ‬فيس‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬أوغو‭ ‬أومبير‭ ‬عندما‭ ‬حول‭ ‬خسارته‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬5‭-‬7‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بالثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬7‭-‬6‭ (‬8-6‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬تواليا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدورة‭ ‬طوكيو‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭) ‬وتوج‭ ‬باللقب‭.‬

واحتاج‭ ‬فيس‭ ‬المصنف‭ ‬24‭ ‬عالميا‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬وأربع‭ ‬دقائق‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬شريكه‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭. ‬وتوج‭ ‬فيس‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬بلقبه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬دورة‭ ‬هامبورغ‭ ‬الالمانية،‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬بعد‭ ‬ليون‭ ‬2023‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬خسر‭ ‬أومبير‭ ‬المصنف‭ ‬19‭ ‬عالميا‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما،‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وفشل‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬بلقبه‭ ‬الثالث‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬دورتي‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية‭ ‬ومرسيليا‭ ‬الفرنسية‭.‬

وكان‭ ‬أومبير‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬يفوز‭ ‬بأول‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬لاعبين‭ ‬فرنسيين‭ ‬منذ‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬لفيس‭ ‬على‭ ‬أومبير‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وأصبح‭ ‬فيس‭ ‬أصغر‭ ‬بطل‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬واحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذ‭ ‬كرة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسمه‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬ويفرض‭ ‬مجموعة‭ ‬ثالثة‭ ‬حاسمة‭ ‬كسبها‭ ‬6-3‭ ‬وتوج‭ ‬باللقب‭.‬

وكلل‭ ‬فيس‭ ‬مشواره‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬خصوصا‭ ‬بعدما‭ ‬أطاح‭ ‬بالمصنف‭ ‬الأول‭ ‬ووصيف‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬ثم‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬الآخر‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬الثامن‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬والنروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬


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