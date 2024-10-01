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سينر يضرب موعدا ناريا مع ألكاراس

10/1/2024 7:17:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بنجاح‭ ‬ببلوغه‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدورة‭ ‬بكين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭) ‬عندما‭ ‬أنهى‭ ‬مغامرة‭ ‬الصيني‭ ‬يونتشاوكيتي‭ ‬بو‭ ‬المشارك‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-3‭) ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وضرب‭ ‬سينر‭ ‬موعدا‭ ‬ناريا‭ ‬مع‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬أطاح‭ ‬الأخير‭ ‬بالروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الخامس‭ ‬ووصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

أمام‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للصين،‭ ‬واجه‭ ‬بطل‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬ندية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬بو‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬بينهما‭.‬

وانتظر‭ ‬سينر‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬لكسر‭ ‬إرسال‭ ‬الصيني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬واصل‭ ‬تألقه‭ ‬بعدما‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬فتقدم‭ ‬4‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسمها‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6-3‭.‬

وواصل‭ ‬بو‭ ‬صموده‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وفرض‭ ‬التعادل‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬وبالتالي‭ ‬شوطا‭ ‬فاصلا‭ ‬كسبه‭ ‬الايطالي‭ ‬7‭-‬3‭ ‬وحسم‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬وخمس‭ ‬دقائق‭.‬


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