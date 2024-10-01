سينر يضرب موعدا ناريا مع ألكاراس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين - (أ ف ب): واصل الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ببلوغه المباراة النهائية لدورة بكين الدولية في كرة المضرب (500 نقطة) عندما أنهى مغامرة الصيني يونتشاوكيتي بو المشارك ببطاقة دعوة بالفوز عليه 6-3 و7-6 (7-3) الثلاثاء في نصف النهائي.
وضرب سينر موعدا ناريا مع الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث في إعادة لنصف نهائي العام الماضي بعدما أطاح الأخير بالروسي دانييل مدفيديف الخامس ووصيف بطل الموسم الماضي 7-5 و6-3.
أمام حشد من الجماهير في اليوم الوطني للصين، واجه بطل فلاشينغ ميدوز ندية كبيرة من بو في أول مباراة بينهما.
وانتظر سينر الشوط السادس لكسر إرسال الصيني البالغ من العمر 22 عاماً والذي واصل تألقه بعدما بلغ نصف نهائي دورة هانغجو الصينية الأسبوع الماضي، فتقدم 4-2 قبل أن يحسمها في صالحه 6-3.
وواصل بو صموده في المجموعة الثانية وفرض التعادل حتى الشوط الثاني عشر وبالتالي شوطا فاصلا كسبه الايطالي 7-3 وحسم المباراة في ساعتين وخمس دقائق.
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