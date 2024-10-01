بيغولا تودّع من ثمن النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين - (أ ف ب): ودّعت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة ثالثة عالميا، دورة بكين الألف نقطة للسيدات والـ 500 للرجال لكرة المضرب، من الدور ثمن النهائي بخسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا 4-6 و0-6 أمس الثلاثاء. وشاركت بيغولا في هذه الدورة كاحدى أبرز المرشحات لاحراز اللقب بعد وصولها إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك الشهر الماضي حيث خسرت أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا.
ولم تظهر الأميركية أي مقاومة تذكر أمام بادوسا المصنفة ثانية عالميا سابقا والتي حسمت اللقاء بعد كسر ارسال منافستها مرتين في المجموعة الأولى على رغم ارتكابها 5 أخطاء مزدوجة على الارسال، قبل أن تسحقها في الثانية.
قالت الإسبانية البالغة 26 عاما «إنه أمر خاص بالنسبة لي، في نهاية الموسم ألعب بشكل جيد».
وتابعت «لقد تغلبت على لاعبة مصنفة ضمن العشر الأوليات، أردت تحقيق هذه النتيجة، أنا سعيدة بالتواجد في ربع النهائي، وهي فرصة بالنسبة لي لتقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة».
ونجحت بادوسا، المصنفة 15 عالميا، في فرض نفسها من دون صعوبة وبلغت ربع النهائي لتواجه الصينية شواي تشانغ الفائزة على البولندية ماغدالينا فريخ 6-4 و6-2.
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