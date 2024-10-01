بيغولا تودّع من ثمن النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ودّعت‭ ‬الأميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭ ‬عالميا،‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬للسيدات‭ ‬والـ‭ ‬500‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بخسارتها‭ ‬أمام‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و0‭-‬6‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وشاركت‭ ‬بيغولا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬كاحدى‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحات‭ ‬لاحراز‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭. ‬

ولم‭ ‬تظهر‭ ‬الأميركية‭ ‬أي‭ ‬مقاومة‭ ‬تذكر‭ ‬أمام‭ ‬بادوسا‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬والتي‭ ‬حسمت‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافستها‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬ارتكابها‭ ‬5‭ ‬أخطاء‭ ‬مزدوجة‭ ‬على‭ ‬الارسال،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسحقها‭ ‬في‭ ‬الثانية‭.‬

قالت‭ ‬الإسبانية‭ ‬البالغة‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬خاص‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬ألعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬لاعبة‭ ‬مصنفة‭ ‬ضمن‭ ‬العشر‭ ‬الأوليات،‭ ‬أردت‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬بالتواجد‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬لتقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

ونجحت‭ ‬بادوسا،‭ ‬المصنفة‭ ‬15‭ ‬عالميا،‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬صعوبة‭ ‬وبلغت‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لتواجه‭ ‬الصينية‭ ‬شواي‭ ‬تشانغ‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬ماغدالينا‭ ‬فريخ‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭.‬











