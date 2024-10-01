ألكاراس يطيح بمدفيديف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين - (أ ف ب): بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا المباراة النهائية لدورة بكين الدولية في كرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف الخامس ووصيف بطل الموسم الماضي 7-5 و6-3 أمس الثلاثاء في نصف النهائي.
ويلتقي ألكاراس، المصنف ثانيا في الدورة والبالغ من العمر 21 عاما، في المباراة النهائية مع الإيطالي يانيك سينر الأول عالميا وحامل اللقب أو الصيني بو يونتشاوكيتي المشارك ببطاقة دعوة. وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها ألكاراس المباراة النهائية لدورة بكين بعدما فشل العام الماضي في دور الاربعة بسقوطه أمام سينر، وحذا حذو مواطنه الأسطورة رافايل نادال الذي بلغ نهائي الدورة الصنية أربع مرات.
وقال ألكاراس الذي لم يخسر أي مجموعة حتى الآن: «أعتقد أنني لعبت بشكل جيد حقًا. من الواضح أنه إذا كنت أريد التغلب على دانييل، فيجب أن ألعب جيدًا حقًا، وبمستوى عالي الجودة».
وأضاف «شعرت بحالة رائعة على الملعب مرة أخرى، لذلك أنا سعيد حقًا بهذا. أعتقد أنني لا أستطيع أن أطلب نصف نهائي أفضل».
وتبادل اللاعبان المزاح عند الشبكة خلال تصافحهما عقب نهاية المباراة.
وقال مدفيديف مازحًا إنه كان يجب أن يرتدي لباس بوتيك فان دي زاندشولب، الهولندي المغمور الذي فاجأ ألكاراس في الدور الثاني لفلاشينغ ميدوز.
وأوضح مدفيديف للصحافيين «ربما يساعد هذا. لقد لعبت بشكل جيد اليوم. لا أرى كيف يمكنني التغلب عليه اليوم».
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