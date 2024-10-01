ألكاراس يطيح بمدفيديف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثا‭ ‬عالميا‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدورة‭ ‬بكين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭) ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الخامس‭ ‬ووصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

ويلتقي‭ ‬ألكاراس،‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬أو‭ ‬الصيني‭ ‬بو‭ ‬يونتشاوكيتي‭ ‬المشارك‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬فيها‭ ‬ألكاراس‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدورة‭ ‬بكين‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬سينر،‭ ‬وحذا‭ ‬حذو‭ ‬مواطنه‭ ‬الأسطورة‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬الدورة‭ ‬الصنية‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭.‬

وقال‭ ‬ألكاراس‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أي‭ ‬مجموعة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬حقًا‭. ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أريد‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬دانييل،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬جيدًا‭ ‬حقًا،‭ ‬وبمستوى‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬شعرت‭ ‬بحالة‭ ‬رائعة‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬حقًا‭ ‬بهذا‭. ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أطلب‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وتبادل‭ ‬اللاعبان‭ ‬المزاح‭ ‬عند‭ ‬الشبكة‭ ‬خلال‭ ‬تصافحهما‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬مدفيديف‭ ‬مازحًا‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يرتدي‭ ‬لباس‭ ‬بوتيك‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬زاندشولب،‭ ‬الهولندي‭ ‬المغمور‭ ‬الذي‭ ‬فاجأ‭ ‬ألكاراس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭.‬

وأوضح‭ ‬مدفيديف‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يساعد‭ ‬هذا‭. ‬لقد‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬اليوم‭. ‬لا‭ ‬أرى‭ ‬كيف‭ ‬يمكنني‭ ‬التغلب‭ ‬عليه‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬