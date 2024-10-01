الحكومة الإسبانية تتوقع عقوبات ((قاسية وصارمة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (رويترز): قالت وزيرة الرياضة الإسبانية بيلار أليجريا أمس الثلاثاء إنه ستكون هناك عقوبات «قاسية وشديدة» ضد المسؤولين عن حوادث العنف خلال مباراة أتليتيكو مدريد وريال مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الأحد الماضي.
وأوقف الحكم ماتيو بوسكيتس فيرير المباراة عدة دقائق بعد أن ألقى بعض مشجعي أتليتيكو مقذوفات على الملعب استهدفت تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.
وقالت اليجريا في مؤتمر صحفي إن الحكومة الإسبانية تنوي القضاء على العنف في ملاعب كرة القدم.
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