الحكومة الإسبانية تتوقع عقوبات ((قاسية وصارمة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الرياضة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بيلار‭ ‬أليجريا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬عقوبات‭ ‬‮«‬قاسية‭ ‬وشديدة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬العنف‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬أتليتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬واندا‭ ‬ميتروبوليتانو‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

وأوقف‭ ‬الحكم‭ ‬ماتيو‭ ‬بوسكيتس‭ ‬فيرير‭ ‬المباراة‭ ‬عدة‭ ‬دقائق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألقى‭ ‬بعض‭ ‬مشجعي‭ ‬أتليتيكو‭ ‬مقذوفات‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬استهدفت‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

وقالت‭ ‬اليجريا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬تنوي‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬











