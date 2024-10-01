لُو نورماند يعاني من صدمة في الرأس و ورم داخلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يعاني المدافع الدولي روبين لو نورماند من صدمة في الرأس وتجمع دموي داخلي، تعرض لهما الأحد خلال مباراة ديربي الدوري الإسباني لكرة القدم ضد ريال مدريد (1 - 1)، وذلك وفق ما أعلن فريقه أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال أتلتيكو، في بيان عشية رحلته إلى لشبونة لمواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا: «تلقى روبين لو نورماند ضربة عنيفة على رأسه في الدقائق الأخيرة من ديربي مدريد، حيث خضع لسلسلة من الفحوص والتقييم من قبل المختصين؛ الذين قرروا أنه يعاني من صدمة قحفية مع ورم دموي تحت الأم الجافية (غشاء ليفي يغطي الدماغ)».
وتعرض لو نورماند لهذه الإصابة خلال التحام مع الفرنسي أوريليان تشاوميني الأحد في مباراة الديربي.
ولم يسافر المدافع؛ المتوج هذا الصيف بكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني، مع الفريق إلى لشبونة، ومن المفترض أن يغيب عن الملاعب لأيام عدة، وفقاً للصحافة الإسبانية.
ومشاركته في معسكر المنتخب الإسباني لمباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد الدنمارك وصربيا في 12 و15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ليست محل شك في الوقت الحالي، لكن على مدرب «لا روخا»، لويس دي لا فوينتي، أن يعلن عن تشكيلته الجمعة.
وفرض لاعب ريال سوسييداد السابق؛ الذي انتقل إلى أتلتيكو مقابل 34.5 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية، نفسه لاعباً أساسياً في تشكيلة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني منذ بداية الموسم.
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