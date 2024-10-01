لُو نورماند يعاني من صدمة في الرأس و ورم داخلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يعاني‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬روبين‭ ‬لو‭ ‬نورماند‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬وتجمع‭ ‬دموي‭ ‬داخلي،‭ ‬تعرض‭ ‬لهما‭ ‬الأحد‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ديربي‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ (‬1‭ - ‬1‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬فريقه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ووفقاً‭ ‬لـ«وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬أتلتيكو،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عشية‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬لشبونة‭ ‬لمواجهة‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭:‬‭ ‬‮«‬تلقى‭ ‬روبين‭ ‬لو‭ ‬نورماند‭ ‬ضربة‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬ديربي‭ ‬مدريد،‭ ‬حيث‭ ‬خضع‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الفحوص‭ ‬والتقييم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المختصين؛‭ ‬الذين‭ ‬قرروا‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬قحفية‭ ‬مع‭ ‬ورم‭ ‬دموي‭ ‬تحت‭ ‬الأم‭ ‬الجافية‭ (‬غشاء‭ ‬ليفي‭ ‬يغطي‭ ‬الدماغ‭)‬‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬لو‭ ‬نورماند‭ ‬لهذه‭ ‬الإصابة‭ ‬خلال‭ ‬التحام‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوريليان‭ ‬تشاوميني‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الديربي‭.‬

ولم‭ ‬يسافر‭ ‬المدافع؛‭ ‬المتوج‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني،‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬لشبونة،‭ ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لأيام‭ ‬عدة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للصحافة‭ ‬الإسبانية‭.‬

ومشاركته‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬لمباراتي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬ضد‭ ‬الدنمارك‭ ‬وصربيا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬و15‭ ‬أكتوبر‭ (‬تشرين‭ ‬الأول‭) ‬الحالي،‭ ‬ليست‭ ‬محل‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬،‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي،‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬تشكيلته‭ ‬الجمعة‭.‬

وفرض‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬السابق؛‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مقابل‭ ‬34‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية،‭ ‬نفسه‭ ‬لاعباً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭.‬