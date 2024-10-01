Wednesday, 02 October 2024 04:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بارنارد بي كوكب خارجي جديد قريب من الأرض

10/1/2024 7:16:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اكتشف علماء فلك كوكبا خارج المجموعة الشمسية حول نجم بارنارد، يبعد عن الأرض ست سنوات ضوئية فحسب، وهو أحد أقرب الكواكب إلى شمسها، وتدوم فيه السنة ثلاثة أيام أرضية، وتبلغ الحرارة على سطحه 125 درجة مئوية.
وأمكن تحقيق هذا الاكتشاف الذي نشر أمس في مجلة «أسترونومي أند أستروفيزيكس» نتيجة خمس سنوات من المراقبة بواسطة التلسكوب الكبير جدا Very Large Telescope أو VLT في صحراء أتاكاما (تشيلي).
وكان فريق علماء الفلك التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي يسعى إلى رصد إشارات مما يمكن أن يكون كواكب خارجية تقع في «المنطقة القابلة للحياة» على النجم بارنارد، أي المنطقة التي يمكن أن تحوي مياها سائلة على سطح الكوكب، وهو شرط يعد ضروريا لنشوء الحياة. إلأ أن هذه المواصفات لا تنطبق على «بارنارد بي»، وهي التسمية التي أعطيت للكوكب الخارجي الجديد. وهذا الكوكب الخارجي أقرب إلى نجمه بعشرين مرة من المسافة بين عطارد وشمس كوكب الأرض، وتكتمل السنة فيه بدورانه حول نجمه في 3،15 أيام، وتبلغ حرارة سطحه نحو 125 درجة مئوية. ونقل بيان للمرصد الأوروبي الجنوبي عن الباحث في معهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية (إسبانيا) والمعد الرئيسي للدراسة جوناي غونزاليس هيرنانديز قوله إن «بارنارد بي يعد من الكواكب الخارجية المعروفة الأصغر كتلة وواحدا من الكواكب النادرة التي تقل كتلتها عن كتلة الأرض. لكن الكوكب قريب جدا من النجم المضيف» بحيث لا يقع في المنطقة القابلة للحياة.
وأضاف «على الرغم من أن النجم أبرد من شمسنا بنحو 2500 درجة، إلا أنه حار جدا بحيث لا يمكن أن تبقى المياه السائلة على سطحه».

MENAFN01102024000130011022ID1108737195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث