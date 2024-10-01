سوسن بدر دوري مركب في الهوى سلطان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القاهرة - محمد صلاح
أكدت الفنانة
سوسن بدر أن فيلم
«الهوى سلطان» يقدم رسائل إنسانية مختلفة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجماهير، مؤكدة أن دورها مركب وفيه تناقضات كبيرة، حيث تجسد والدة الفنان
أحمد داود الذي تربطه علاقة قوية جدا بوالدته، مشيرة إلى أن لديها قناعات شخصية بتقديم الدور الجيد بعيدا عن أي معايير لمساحته، وعندما تشعر بأن هذا الدور يستفزها توافق على الفور بغض النظر عن عدد مشاهده.
وقالت سوسن بدر - في تصريح صحافي - إن الجانب الإنساني بالشخصية التي تقدمها بالفيلم كان سببا رئيسيا في تحمسها لتقديمها، خاصة أن العمل اجتماعي رومانسي، مشيرة إلى أنها تقدم خلال الفيلم شكلا مختلفا من أشكال الحب في العلاقات الإنسانية.
وأوضحت أن التركيز في مهنة الفن مهم للغاية ولن يتمكن الفنان من النجاح من دونه، مشيرة إلى أنها بمجرد دخول موقع التصوير تنسى كل ما يحيط بها وتتذكر فقط الدور وتركز فيه وتعيش الشخصية التي تجسدها.
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