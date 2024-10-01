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سوسن بدر دوري مركب في الهوى سلطان

10/1/2024 7:16:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
أكدت الفنانة سوسن بدر أن فيلم «الهوى سلطان» يقدم رسائل إنسانية مختلفة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجماهير، مؤكدة أن دورها مركب وفيه تناقضات كبيرة، حيث تجسد والدة الفنان أحمد داود الذي تربطه علاقة قوية جدا بوالدته، مشيرة إلى أن لديها قناعات شخصية بتقديم الدور الجيد بعيدا عن أي معايير لمساحته، وعندما تشعر بأن هذا الدور يستفزها توافق على الفور بغض النظر عن عدد مشاهده.
وقالت سوسن بدر - في تصريح صحافي - إن الجانب الإنساني بالشخصية التي تقدمها بالفيلم كان سببا رئيسيا في تحمسها لتقديمها، خاصة أن العمل اجتماعي رومانسي، مشيرة إلى أنها تقدم خلال الفيلم شكلا مختلفا من أشكال الحب في العلاقات الإنسانية.
وأوضحت أن التركيز في مهنة الفن مهم للغاية ولن يتمكن الفنان من النجاح من دونه، مشيرة إلى أنها بمجرد دخول موقع التصوير تنسى كل ما يحيط بها وتتذكر فقط الدور وتركز فيه وتعيش الشخصية التي تجسدها.

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