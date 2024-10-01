بالفيديو حمدي الميرغني لـ الأنباء الأول من نوعه فيها ثراء فني مدهش



المسرحية مجهدة وشخصياً لا أستطيع تقديم أكثر من عرض لها في اليوم

نخطط أنا وخالد المظفر لعمل مسرحي مشترك في الفترة المقبلة

بيني وبين أحمد حلمي كيميا حلوة و«ميمو» تحمل ضحكاً ومضموناً ألتقي بشكل شبه يومي نجوم «مسرح مصر» وربيع عنده «فوبيا» من كل شيء



حوار: ياسر العيلة

ضحكة تلقائية ترتسم على وجه المشاهد فور أن تقع عيناه على الشاب حمدي الميرغني الذي استطاع أن يحظى بحب الملايين على مستوى الوطن العربي لقدرته على إسعاد الكثيرين، فهو بالنسبة لي «فيلسوف الضحك» بين أبناء جيله من نجوم الكوميديا.

الميرغني يوجد حاليا في الكويت، حيث يخوض تجربته الأولى في عالم تقديم البرامج مع صديقه النجم الموهوب خالد المظفر من خلال برنامج «الهوا هوانا»، ويشاركهما التقديم كل من النجوم: عبدالله الخضر واحمد المظفر ونوف السلطان، والبرنامج من إعداد: يوسف الشتيل، وإخراج: خالد المظفر، ويناقش من خلال حلقاته العديد من القضايا التي تهم جميع أفراد العائلة.

«الأنباء» تواجدت في موقع تصوير البرنامج وشاهدنا التناغم والتفاهم الكبير بين فريق عمله الخمسة، والتقينا النجم حمدي الميرغني الذي حدثنا عن هذه التجربة، وجديده في الفترة المقبلة، ومشاريعه المستقبلية مع النجم خالد المظفر، فإلى التفاصيل:

في البداية، كلمنا عن تجربة تقديمك برنامج «الهوا هوانا» مع صديقك خالد المظفر؟ وهل هي التجربة الأولى لك في عالم التقديم؟

٭ بالفعل هذه المرة الأولى لي في تقديم برامج، وسبق ان شاركت خالد التمثيل من قبل من خلال مسلسل «سقط سهوا»، وهذا هو اللقاء الفني الثاني الذي يجمعني معه، وبصراحة تحمست لفكرة البرنامج عندما حدثني عنها خالد أثناء تواجده في الساحل الشمالي مؤخرا، وسعدت أيضا بوجود الفنانين عبدالله الخضر وأحمد المظفر ونوف السلطان معنا، فجميعهم نجوم مميزون، وشرف لي التعاون معهم، وتبادل الخبرات بيننا، بالإضافة إلى ان تواجدي من خلال البرنامج على شاشة تلفزيون الكويت شرف كبير لي، وأتمنى ان تنال هذه التجربة إعجاب الجمهور.

وماذا عن الموضوعات التي تتناولوها في حلقات البرنامج؟

٭ موضوعات مختلفة تهم الناس والمجتمع وبعيدة عن الفن، حيث نناقش في كل حلقة موضوعا عن فضيلة أو سلوك ما، نسعى لتغييره، ومن خلال حب الناس لنا كفنانين نقوم بتوعية الكبار والصغار، فعلى سبيل المثال ناقشنا موضوع «لماذا اقتحمت السوشيال ميديا حياتنا بهذا الشكل؟»، ونحاول في هذا الموضوع دعم إيجابياته ورفض سلبياته وإلغائها من حياتنا وهكذا، ونتناول مواضيع الحلقات من خلال حوار يغلب عليه الطابع الكوميدي.

هل تناول مثل هذه القضايا الاجتماعية في الأعمال الفنية أسهل من تناولها في البرامج؟

٭ يختلف من عمل لآخر، فمثلا في الأعمال الدرامية نقدمها بشكل غير مباشر، بين السطور، لأن الفن ليس لغة خطابة او جهة تعليمية أو توجيهية، إنما يعتمد على ذكاء المتفرج، أما في البرامج فتتميز بأننا نتناول تلك القضايا بشكل مباشر وصريح.

بصراحة، ما رأيك في مسرحية خالد المظفر الحالية «الأول من نوعه»؟

٭ قلت لخالد على سبيل الدعابة «أنا سأذهب للكويت وأشاهد المسرحية لأتأكد هل هي ناجحة بالفعل أم يتم الترويج لذلك من خلال فيديوهات مدفوعة الأجر»، لكن الحقيقة فرحت جدا بالمسرحية عندما شاهدتها وأعجبني المزج فيها بين مسرح القطاع الخاص والمسرح الأكاديمي، فإخراجها كان أكاديميا فيه شغل عال على مستوى السينوغرافيا والإضاءة والملابس وحركة الممثلين على المسرح، وذلك يحسب بالتأكيد للمخرج والكاتب الكبير عبدالعزيز صفر، وبالمناسبة هو كان مؤلف مسلسلنا «سقط سهوا»، وللحقيقة المسرحية بها كم كبير ومدهش من الثراء الفني، وأعجبت بها كواحد من الجمهور قبل ان أكون ممثلا، ففيها ضحك بشكل كبير وتناقش موضوعا مهما يخص كل بيت، وأنا قلت لهم في الكواليس عندما علمت انهم يعرضونها مرتين وأحيانا ثلاث مرات في اليوم انها مجهدة بشكل غير طبيعي وشخصيا لا أعتقد انني أستطيع عرضها أكثر من مرة.

هل من الممكن ان نشاهدك في عمل مسرحي مع خالد هنا في الكويت ونشاهد خالد في عمل مسرحي معك في مصر؟

٭ إن شاء الله، نحن نخطط لهذا الأمر قريبا، وقلنا لماذا لا نستغل ان خالد المظفر نجم في الخليج وله قاعدة جماهيرية كبيرة، وأنا والحمد لله لدي قدر جيد من الجماهيرية في مصر، وأتمنى أن نقدم عملا مشتركا يصل إلى الناس وتكون تجربة جديدة من نوعها مثل «الأول من نوعه»، خاصة ان التعاونات بين الفنانين الخليجيين والمصريين حدثت كثيرا من قبل سواء في المسلسلات أو الأفلام، فلماذا لا نقدم الآن أعمالا مسرحية مشتركة ونعرضها في الكويت ومصر والسعودية وبقية دول الخليج؟

حدثنا عن تجربتك الحالية مع النجم أحمد حلمي في مسرحية «ميمو» خاصة انها ليست الأولى لك معه؟

٭ بالفعل انا لي أكثر من تجربة مع النجم الكبير أحمد حلمي، ومنذ أول لقاء فني جمعنا معا حدثت بيننا كيميا كبيرة، ومسرحية «ميمو» جميلة ونحن مستمتعون بها، وهي من أكثر المسرحيات المصرية التي عرضت في السعودية، وعرضناها في كل مدن المملكة، وتعرض حاليا بالقاهرة بنجاح كبير، فهي كوميدية بفكر أحمد حلمي وتحمل ضحكا ومضمونا يناسب كل أفراد العائلة.

ما أخبار زملائك نجوم «مسرح مصر»؟ وهل تلتقون؟ وكيف يشاهد كل منكم نجاح الآخر؟

٭ نحن نلتقي بشكل شبه يومي مع بعض.

على أي قهوة تلتقون؟

٭ (ضاحكا)، نلتقي في الساحل أثناء تواجدنا هناك، ولأن ربنا أنعم علينا بنعمتي الشهرة وحب الناس فمن الصعب الآن أن نلتقي في الأماكن العامة، لذلك نتجمع في مكاتبنا الخاصة، فعلى سبيل المثال نلتقي في يوم بمكتب مصطفى خاطر واليوم الثاني يكون في مكتبي وبعده نذهب إلى مكتب أوس أوس، وهكذا، لكن أكثر تواجدنا حاليا في مكتب النجم محمد إمام ابن «الزعيم» النجم الكبير عادل إمام، أما بالنسبة لنجاحاتنا في أعمالنا فنحن نعيشها معا منذ البداية، وكل واحد منا يكون على علم بأعمال الآخرين ونأخذ رأي بعضنا بعضا فيها، حتى إذا لم يوفق أحد منا في عمل ما نأخذ الأمر بشكل «هزار» وساخر، ومازلنا نعمل معا فأنا عندي مسلسل يجمعني مع كريم عفيفي وكان لي فيلم «تماسيح النيل» مع مصطفى خاطر وفيلم مع علي ربيع وآخر مع أوس أوس.

أنت ذكرت أن لكل واحد من نجوم «مسرح مصر» مكتبه الخاص، ولم تذكر علي ربيع فهل لا يوجد له مكتب خاص مثلكم؟

٭ ربيع لديه مكتب مثلنا لكن «مفيش حد بيروحله»، لأنه هو شخصيا «ميعرفش» ان عنده مكتب!.

هل لايزال علي ربيع يعاني من «فوبيا» ركوب الطائرة؟

٭ (ضاحكا)، ربيع عنده «فوبيا» من كل حاجة وليست الطائرات فقط، فهو عنده «فوبيا» من النظافة لدرجة انه يقوم بغسل الصابونة قبل استخدامها بالرغم من ان شكله لا يوحي بذلك.