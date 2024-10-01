بالفيديو حمدي الميرغني لـ الأنباء الأول من نوعه فيها ثراء فني مدهش

(MENAFN
- Al-Anbaa)
المسرحية مجهدة وشخصياً لا أستطيع تقديم أكثر من عرض لها في اليوم
نخطط أنا وخالد المظفر لعمل مسرحي مشترك في الفترة المقبلة
بيني وبين أحمد حلمي كيميا حلوة و«ميمو» تحمل ضحكاً ومضموناً
ألتقي بشكل شبه يومي نجوم «مسرح مصر» وربيع عنده «فوبيا» من كل شيء
حوار: ياسر العيلة
ضحكة تلقائية ترتسم على وجه المشاهد فور أن تقع عيناه على الفنان الشاب حمدي الميرغني الذي استطاع أن يحظى بحب الملايين على مستوى الوطن العربي لقدرته على إسعاد الكثيرين، فهو بالنسبة لي «فيلسوف الضحك» بين أبناء جيله من نجوم الكوميديا.
الميرغني يوجد حاليا في الكويت، حيث يخوض تجربته الأولى في عالم تقديم البرامج مع صديقه النجم الموهوب خالد المظفر من خلال برنامج «الهوا هوانا»، ويشاركهما التقديم كل من النجوم: عبدالله الخضر واحمد المظفر ونوف السلطان، والبرنامج من إعداد: يوسف الشتيل، وإخراج: خالد المظفر، ويناقش من خلال حلقاته العديد من القضايا التي تهم جميع أفراد العائلة.
«الأنباء» تواجدت في موقع تصوير البرنامج وشاهدنا التناغم والتفاهم الكبير بين فريق عمله الخمسة، والتقينا النجم حمدي الميرغني الذي حدثنا عن هذه التجربة، وجديده في الفترة المقبلة، ومشاريعه المستقبلية مع النجم خالد المظفر، فإلى التفاصيل:
في البداية، كلمنا عن تجربة تقديمك برنامج «الهوا هوانا» مع صديقك خالد المظفر؟ وهل هي التجربة الأولى لك في عالم التقديم؟
٭ بالفعل هذه المرة الأولى لي في تقديم برامج، وسبق ان شاركت خالد التمثيل من قبل من خلال مسلسل «سقط سهوا»، وهذا هو اللقاء الفني الثاني الذي يجمعني معه، وبصراحة تحمست لفكرة البرنامج عندما حدثني عنها خالد أثناء تواجده في الساحل الشمالي مؤخرا، وسعدت أيضا بوجود الفنانين عبدالله الخضر وأحمد المظفر ونوف السلطان معنا، فجميعهم نجوم مميزون، وشرف لي التعاون معهم، وتبادل الخبرات بيننا، بالإضافة إلى ان تواجدي من خلال البرنامج على شاشة تلفزيون الكويت شرف كبير لي، وأتمنى ان تنال هذه التجربة إعجاب الجمهور.
وماذا عن الموضوعات التي تتناولوها في حلقات البرنامج؟
٭ موضوعات مختلفة تهم الناس والمجتمع وبعيدة عن الفن، حيث نناقش في كل حلقة موضوعا عن فضيلة أو سلوك ما، نسعى لتغييره، ومن خلال حب الناس لنا كفنانين نقوم بتوعية الكبار والصغار، فعلى سبيل المثال ناقشنا موضوع «لماذا اقتحمت السوشيال ميديا حياتنا بهذا الشكل؟»، ونحاول في هذا الموضوع دعم إيجابياته ورفض سلبياته وإلغائها من حياتنا وهكذا، ونتناول مواضيع الحلقات من خلال حوار يغلب عليه الطابع الكوميدي.
هل تناول مثل هذه القضايا الاجتماعية في الأعمال الفنية أسهل من تناولها في البرامج؟
٭ يختلف من عمل لآخر، فمثلا في الأعمال الدرامية نقدمها بشكل غير مباشر، بين السطور، لأن الفن ليس لغة خطابة او جهة تعليمية أو توجيهية، إنما يعتمد على ذكاء المتفرج، أما في البرامج فتتميز بأننا نتناول تلك القضايا بشكل مباشر وصريح.
بصراحة، ما رأيك في مسرحية خالد المظفر الحالية «الأول من نوعه»؟
٭ قلت لخالد على سبيل الدعابة «أنا سأذهب للكويت وأشاهد المسرحية لأتأكد هل هي ناجحة بالفعل أم يتم الترويج لذلك من خلال فيديوهات مدفوعة الأجر»، لكن الحقيقة فرحت جدا بالمسرحية عندما شاهدتها وأعجبني المزج فيها بين مسرح القطاع الخاص والمسرح الأكاديمي، فإخراجها كان أكاديميا فيه شغل عال على مستوى السينوغرافيا والإضاءة والملابس وحركة الممثلين على المسرح، وذلك يحسب بالتأكيد للمخرج والكاتب الكبير عبدالعزيز صفر، وبالمناسبة هو كان مؤلف مسلسلنا «سقط سهوا»، وللحقيقة المسرحية بها كم كبير ومدهش من الثراء الفني، وأعجبت بها كواحد من الجمهور قبل ان أكون ممثلا، ففيها ضحك بشكل كبير وتناقش موضوعا مهما يخص كل بيت، وأنا قلت لهم في الكواليس عندما علمت انهم يعرضونها مرتين وأحيانا ثلاث مرات في اليوم انها مجهدة بشكل غير طبيعي وشخصيا لا أعتقد انني أستطيع عرضها أكثر من مرة.
هل من الممكن ان نشاهدك في عمل مسرحي مع خالد هنا في الكويت ونشاهد خالد في عمل مسرحي معك في مصر؟
٭ إن شاء الله، نحن نخطط لهذا الأمر قريبا، وقلنا لماذا لا نستغل ان خالد المظفر نجم في الخليج وله قاعدة جماهيرية كبيرة، وأنا والحمد لله لدي قدر جيد من الجماهيرية في مصر، وأتمنى أن نقدم عملا مشتركا يصل إلى الناس وتكون تجربة جديدة من نوعها مثل «الأول من نوعه»، خاصة ان التعاونات بين الفنانين الخليجيين والمصريين حدثت كثيرا من قبل سواء في المسلسلات أو الأفلام، فلماذا لا نقدم الآن أعمالا مسرحية مشتركة ونعرضها في الكويت ومصر والسعودية وبقية دول الخليج؟
حدثنا عن تجربتك الحالية مع النجم أحمد حلمي في مسرحية «ميمو» خاصة انها ليست الأولى لك معه؟
٭ بالفعل انا لي أكثر من تجربة مع النجم الكبير أحمد حلمي، ومنذ أول لقاء فني جمعنا معا حدثت بيننا كيميا كبيرة، ومسرحية «ميمو» جميلة ونحن مستمتعون بها، وهي من أكثر المسرحيات المصرية التي عرضت في السعودية، وعرضناها في كل مدن المملكة، وتعرض حاليا بالقاهرة بنجاح كبير، فهي كوميدية بفكر أحمد حلمي وتحمل ضحكا ومضمونا يناسب كل أفراد العائلة.
ما أخبار زملائك نجوم «مسرح مصر»؟ وهل تلتقون؟ وكيف يشاهد كل منكم نجاح الآخر؟
٭ نحن نلتقي بشكل شبه يومي مع بعض.
على أي قهوة تلتقون؟
٭ (ضاحكا)، نلتقي في الساحل أثناء تواجدنا هناك، ولأن ربنا أنعم علينا بنعمتي الشهرة وحب الناس فمن الصعب الآن أن نلتقي في الأماكن العامة، لذلك نتجمع في مكاتبنا الخاصة، فعلى سبيل المثال نلتقي في يوم بمكتب مصطفى خاطر واليوم الثاني يكون في مكتبي وبعده نذهب إلى مكتب أوس أوس، وهكذا، لكن أكثر تواجدنا حاليا في مكتب النجم محمد إمام ابن «الزعيم» النجم الكبير عادل إمام، أما بالنسبة لنجاحاتنا في أعمالنا فنحن نعيشها معا منذ البداية، وكل واحد منا يكون على علم بأعمال الآخرين ونأخذ رأي بعضنا بعضا فيها، حتى إذا لم يوفق أحد منا في عمل ما نأخذ الأمر بشكل «هزار» وساخر، ومازلنا نعمل معا فأنا عندي مسلسل يجمعني مع كريم عفيفي وكان لي فيلم «تماسيح النيل» مع مصطفى خاطر وفيلم مع علي ربيع وآخر مع أوس أوس.
أنت ذكرت أن لكل واحد من نجوم «مسرح مصر» مكتبه الخاص، ولم تذكر علي ربيع فهل لا يوجد له مكتب خاص مثلكم؟
٭ ربيع لديه مكتب مثلنا لكن «مفيش حد بيروحله»، لأنه هو شخصيا «ميعرفش» ان عنده مكتب!.
هل لايزال علي ربيع يعاني من «فوبيا» ركوب الطائرة؟
٭ (ضاحكا)، ربيع عنده «فوبيا» من كل حاجة وليست الطائرات فقط، فهو عنده «فوبيا» من النظافة لدرجة انه يقوم بغسل الصابونة قبل استخدامها بالرغم من ان شكله لا يوحي بذلك.
MENAFN01102024000130011022ID1108737192
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.