29 7 مليار دولار التبادل التجاري بين السعودية وأميركا في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استمرت العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في إظهار المرونة والتنوع في عام 2023، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية 29.7 مليار دولار (112 مليار ريال سعودي)، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي.
وبلغ إجمالي صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة 16 مليار دولار في عام 2023، منها 13.7 مليار دولار صادرات نفط
خام، حيث إن المملكة مازالت تعد موردا رئيسا للنفط للولايات المتحدة، وفي القطاع غير النفطي، بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار.
وتصدرت الأسمدة الصادرات غير النفطية بقيمة 790 مليون دولار (3 مليارات ريال سعودي)، لتشكل 35% من صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة وتسجل نموا بنسبة 2% على أساس سنوي، تلتها المواد الكيميائية العضوية كثاني أكبر فئة تصدير غير نفطية بقيمة 706 ملايين دولار (2.6 مليار ريال سعودي)، تمثل 31% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وشهدت المواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة والنادرة والمركبات المشعة ارتفاعا كبيرا بنسبة 7.686% لتصل إلى 12 مليون دولار (44 مليون ريال سعودي)، كما أظهرت الصادرات الأميركية إلى المملكة زخما إيجابيا في عام 2023 بلغ إجماليه 13.8 مليار دولار (52 مليار ريال سعودي)، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق.
وشملت مجموعة السلع المصدرة قطاعات رئيسية مثل المعدات الكهربائية والميكانيكية والمنتجات الصناعية والسلع الزراعية والمستحضرات الصيدلانية. وما زالت السيارات هي الصادرات الأميركية الأولى إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 2.8 مليار دولار (10 مليارات ريال سعودي)، بزيادة 32% على أساس سنوي.
وكانت ثاني أكبر فئة هي «المفاعلات النووية والغلايات والآلات وأجزاؤها»، التي مثلت 18 في المائة من إجمالي صادرات السلع الأميركية إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة 2.5 مليار دولار (9.3 مليارات ريال سعودي) وتنمو بنسبة 38% على أساس سنوي.
وكانت «الطائرات وأجزاؤها» ثالث أكبر فئة، حيث ساهمت بمبلغ 1.7 مليار دولار (6.3 مليارات ريال سعودي) في الصادرات الأميركية، واحتفظت تكساس بمكانتها بكونها الولاية الأميركية الرائدة في التجارة مع المملكة العربية السعودية، حيث صدرت سلعا بقيمة 2.9 مليار دولار (11 مليار ريال سعودي).
وتلتها كاليفورنيا كثاني أكبر مصدر بصادرات بلغت 886 مليون دولار (3.3 مليارات ريال سعودي) بما يعكس نموا بنسبة 12% على أساس سنوي. وصعدت كارولينا الشمالية إلى المركز الثالث، حيث بلغ إجمالي الصادرات 846 مليون دولار (3.2 مليارات ريال سعودي)، ونمت بنسبة 17% على أساس سنوي.
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