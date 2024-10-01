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29 7 مليار دولار التبادل التجاري بين السعودية وأميركا في 2023

10/1/2024 7:16:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرت العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في إظهار المرونة والتنوع في عام 2023، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية 29.7 مليار دولار (112 مليار ريال سعودي)، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي.
وبلغ إجمالي صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة 16 مليار دولار في عام 2023، منها 13.7 مليار دولار صادرات نفط خام، حيث إن المملكة مازالت تعد موردا رئيسا للنفط للولايات المتحدة، وفي القطاع غير النفطي، بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار.
وتصدرت الأسمدة الصادرات غير النفطية بقيمة 790 مليون دولار (3 مليارات ريال سعودي)، لتشكل 35% من صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة وتسجل نموا بنسبة 2% على أساس سنوي، تلتها المواد الكيميائية العضوية كثاني أكبر فئة تصدير غير نفطية بقيمة 706 ملايين دولار (2.6 مليار ريال سعودي)، تمثل 31% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وشهدت المواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة والنادرة والمركبات المشعة ارتفاعا كبيرا بنسبة 7.686% لتصل إلى 12 مليون دولار (44 مليون ريال سعودي)، كما أظهرت الصادرات الأميركية إلى المملكة زخما إيجابيا في عام 2023 بلغ إجماليه 13.8 مليار دولار (52 مليار ريال سعودي)، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق.
وشملت مجموعة السلع المصدرة قطاعات رئيسية مثل المعدات الكهربائية والميكانيكية والمنتجات الصناعية والسلع الزراعية والمستحضرات الصيدلانية. وما زالت السيارات هي الصادرات الأميركية الأولى إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 2.8 مليار دولار (10 مليارات ريال سعودي)، بزيادة 32% على أساس سنوي.
وكانت ثاني أكبر فئة هي «المفاعلات النووية والغلايات والآلات وأجزاؤها»، التي مثلت 18 في المائة من إجمالي صادرات السلع الأميركية إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة 2.5 مليار دولار (9.3 مليارات ريال سعودي) وتنمو بنسبة 38% على أساس سنوي.
وكانت «الطائرات وأجزاؤها» ثالث أكبر فئة، حيث ساهمت بمبلغ 1.7 مليار دولار (6.3 مليارات ريال سعودي) في الصادرات الأميركية، واحتفظت تكساس بمكانتها بكونها الولاية الأميركية الرائدة في التجارة مع المملكة العربية السعودية، حيث صدرت سلعا بقيمة 2.9 مليار دولار (11 مليار ريال سعودي).
وتلتها كاليفورنيا كثاني أكبر مصدر بصادرات بلغت 886 مليون دولار (3.3 مليارات ريال سعودي) بما يعكس نموا بنسبة 12% على أساس سنوي. وصعدت كارولينا الشمالية إلى المركز الثالث، حيث بلغ إجمالي الصادرات 846 مليون دولار (3.2 مليارات ريال سعودي)، ونمت بنسبة 17% على أساس سنوي.

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