لجنة توجيهية عليا لإعادة هيكلة القطاع النفطي بقيادة نواف السعود



فريق مشروع «الهيكلة الشاملة» يتألف من 8 أعضاء برئاسة نائب العضو المنتدب للتخطيط في «البترول»

الهيكلة تهدف إلى تحقيق كفاءة تشغيلية ومردود اقتصادي أعلى لتطوير عمليات الاستكشاف والتكرير والنقل

تشكيل لجان توجيهية بقطاعات الاستكشاف والتكرير والتصنيع ونقل أصول أسطوانات الغاز متابعة تقدم العمل بتنفيذ خطة الهيكلة مع القطاعات والشركات التابعة ورفع التقارير الدورية والتوصيات



أحمد مغربي

اتخذت مؤسسة البترول الكويتية أمس قرارا بشأن مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي، حيث تم تشكيل اللجنة التوجيهية العليا للمشروع برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود، وعضوية 11 شخصا من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية والأعضاء المنتدبين في المؤسسة فضلا عن مقرر للجنة.

وجاء القرار الذي حمل رقم 36 لسنة 2024، وحصلت عليه «الأنباء»، بأن اختصاصات اللجنة الإشراف العام على وضع الخطة التنفيذية الخاصة بمشروع إعادة الهيكلة واعتماد منهجية وخطة إدارة التنفيذ بما في ذلك البرنامج الزمني لتنفيذ خطة إدارة التغيير وآلية التنفيذ، والموافقة على المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة لكل قطاع، وتقديم الدعم اللازم لجميع اللجان والفرق التخصيصية المكلفة بتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الشاملة ومتابعة وتنفيذ خطة العمل الموضوعة المعتمدة واعتماد ومراقبة النتائج حسب البرامج الزمنية لها.

أعضاء اللجنة

وتضمن القرار، تقرر تشكيل لجنة توجيهية عليا لمشروع إعادة الهيكلة كالتالي:

1 - الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية رئيسا.

2 - الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت.

3 - الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لنفط الخليج.

4 - الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية.

5 - الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).

6 - الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية.

7 - الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك).

8 - الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية.

9 - الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية.

10 - العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية.

11 - العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية.

12 - العضو المنتدب للشؤون الإدارية والموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية.

13 - نائب العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية.

ويأتي القرار استكمالا لمجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع النفطي، واستكمالا لقرار نتائج الدراسة التفصيلية لإعادة هيكلة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة (المرحلة الاولى) الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2021، والقرار الصادر بتاريخ 5 مايو 2024 بشأن الموافقة على نقل ملكية أسهم الشركة الكويتية لنفط الخليج من مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة نفط الكويت، وإلى القرار الصادر بتاريخ 5 مايو 2024 بشأن الموافقة على دمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) مع شركة البترول الوطنية، وإلى القرار الصادر بتاريخ 5 مايو 2024 بشأن الموافقة على نقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز من شركة ناقلات النفط الكويتية إلى شركة البترول الوطنية الكويتية، وإلى القرار الصادر بتاريخ 5 مايو 2024 بشأن إعادة هيكلة مؤسسة البترول (المكتب الرئيسي).

فريق عمل المشروع

وفي إطار الحرص على تسريع تنفيذ المشروع، تم تشكيل فريق عمل لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي يتألف من 8 أعضاء على النحو التالي:

1 - نائب العضو المنتدب للتخطيط - مؤسسة البترول رئيسا.

2 - نائب العضو المنتدب للموارد البشرية - مؤسسة البتول عضوا.

3 - نائب الرئيس التنفيذي لمديرية التخطيط والابتكار- شركة نفط الكويت عضوا.

4 - نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة - الشركة الكويتية لنفط الخليج عضوا.

5 - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية - شركة البترول الوطنية عضوا.

6 - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية (بالوكالة) - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة عضوا.

7 - نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التخطيط والمالية - شركة البترول الكويتية العالمية عضوا.

8 - نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الأسطول- شركة ناقلات النفط عضوا.

وجاء في القرار ان مهام فريق العمل تتمثل في: التنسيق بين القطاعات المختلفة والشركات التابعة المعنية لتنفيذ خطة إعادة هيكلة القطاع النفطي، رسم منهجية وخطة إدارة التغيير، تقديم الدعم والمساندة للجان التوجيهية التخصيصية وأي فرق عمل يتم تكليفها وتذليل الصعوبات التي تواجههم ومن ثم تقديم الحلول المناسبة لضمان تقدم سير العمل، متابعة تقدم سير العمل في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة مع القطاعات والشركات التابعة المعنية ورفع التقارير الدورية والتوصيات والملاحظات للجنة التوجيهية العليا.

لجان تخصيصية

اشتمل القرار كذلك على تشكيل لجان توجيهية تخصصية لتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الكاملة للقطاع النفطي، وذلك على النحو التالي:

1 - اللجنة التوجهية التخصصية لقطاع الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت:

- يتولى الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت رئاسة اللجنة التوجيهية التخصصية لقطاع الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، وعضوية الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج.

- يقوم رئيس اللجنة باختيار أعضاء اللجنة ممن يراه مناسبا من نواب الرئيس التنفيذي والمديرين في كل من شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج.

- تكون اللجنة مسؤولة عن تنفيذ مشروع إعادة هيكلة قطاع الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، بما في ذلك تطبيق قرار رقم (2024/60) بشأن الموافقة على نقل ملكية أسهم الشركة الكويتية لنفط الخليج من مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة نفط الكويت، وذلك بعد الحصول على موافقة تشكيل اللجنة التوجهية العليا لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي.

2 - اللجنة التوجيهية التخصصية لقطاع التكرير والتصنيع داخل الكويت:

- يتولى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية رئاسة اللجنة التوجيهية التخصصية لقطاع التكرير والتصنيع داخل الكويت، وعضوية الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.

- يقوم رئيس اللجنة باختيار أعضاء اللجنة ممن يراه مناسبا من نواب الرئيس التنفيذي والمديرين في كل من شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.

- تكون اللجنة مسؤولة عن تنفيذ مشروع إعادة هيكلة قطاع التكرير والتصنيع داخل الكويت، بما في ذلك تطبيق قرار رقم (2024/61) بشأن الموافقة على دمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة مع شركة البترول الوطنية الكويتية، وذلك بعد الحصول على موافقة تشكيل اللجنة التوجيهية العليا لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي.

3 - اللجنة التوجيهية التخصصية لنقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز:

- يتولى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية رئاسة اللجنة التوجيهية التخصصية لنقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز إلى شركة البترول الوطنية الكويتية، وعضوية الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.