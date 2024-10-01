لجنة توجيهية عليا لإعادة هيكلة القطاع النفطي بقيادة نواف السعود

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فريق مشروع «الهيكلة الشاملة» يتألف من 8 أعضاء برئاسة نائب العضو المنتدب للتخطيط في «البترول»
الهيكلة تهدف إلى تحقيق كفاءة تشغيلية ومردود اقتصادي أعلى لتطوير عمليات الاستكشاف والتكرير والنقل
تشكيل لجان توجيهية بقطاعات الاستكشاف والتكرير والتصنيع ونقل أصول مصانع أسطوانات الغاز
متابعة تقدم العمل بتنفيذ خطة الهيكلة مع القطاعات والشركات التابعة ورفع التقارير الدورية والتوصيات
أحمد مغربي
اتخذت مؤسسة البترول الكويتية أمس قرارا بشأن مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي، حيث تم تشكيل اللجنة التوجيهية العليا للمشروع برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود، وعضوية 11 شخصا من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية والأعضاء المنتدبين في المؤسسة فضلا عن مقرر للجنة.
وجاء القرار الذي حمل رقم 36 لسنة 2024، وحصلت عليه «الأنباء»، بأن اختصاصات اللجنة الإشراف العام على وضع الخطة التنفيذية الخاصة بمشروع إعادة الهيكلة واعتماد منهجية وخطة إدارة التنفيذ بما في ذلك البرنامج الزمني لتنفيذ خطة إدارة التغيير وآلية التنفيذ، والموافقة على المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة لكل قطاع، وتقديم الدعم اللازم لجميع اللجان والفرق التخصيصية المكلفة بتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الشاملة ومتابعة وتنفيذ خطة العمل الموضوعة المعتمدة واعتماد ومراقبة النتائج حسب البرامج الزمنية لها.
أعضاء اللجنة
وتضمن القرار، تقرر تشكيل لجنة توجيهية عليا لمشروع إعادة الهيكلة كالتالي:
1 - الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية رئيسا.
2 - الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت.
3 - الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لنفط الخليج.
4 - الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية.
5 - الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).
6 - الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية.
7 - الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك).
8 - الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية.
9 - الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية.
10 - العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية.
11 - العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية.
12 - العضو المنتدب للشؤون الإدارية والموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية.
13 - نائب العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية.
ويأتي القرار استكمالا لمجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع النفطي، واستكمالا لقرار نتائج الدراسة التفصيلية لإعادة هيكلة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة (المرحلة الاولى) الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2021، والقرار الصادر بتاريخ 5 مايو 2024 بشأن الموافقة على نقل ملكية أسهم الشركة الكويتية لنفط الخليج من مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة نفط الكويت، وإلى القرار الصادر بتاريخ 5 مايو 2024 بشأن الموافقة على دمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) مع شركة البترول الوطنية، وإلى القرار الصادر بتاريخ 5 مايو 2024 بشأن الموافقة على نقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز من شركة ناقلات النفط الكويتية إلى شركة البترول الوطنية الكويتية، وإلى القرار الصادر بتاريخ 5 مايو 2024 بشأن إعادة هيكلة مؤسسة البترول (المكتب الرئيسي).
فريق عمل المشروع
وفي إطار الحرص على تسريع تنفيذ المشروع، تم تشكيل فريق عمل لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي يتألف من 8 أعضاء على النحو التالي:
1 - نائب العضو المنتدب للتخطيط - مؤسسة البترول رئيسا.
2 - نائب العضو المنتدب للموارد البشرية - مؤسسة البتول عضوا.
3 - نائب الرئيس التنفيذي لمديرية التخطيط والابتكار- شركة نفط الكويت عضوا.
4 - نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة - الشركة الكويتية لنفط الخليج عضوا.
5 - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية - شركة البترول الوطنية عضوا.
6 - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية (بالوكالة) - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة عضوا.
7 - نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التخطيط والمالية - شركة البترول الكويتية العالمية عضوا.
8 - نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الأسطول- شركة ناقلات النفط عضوا.
وجاء في القرار ان مهام فريق العمل تتمثل في: التنسيق بين القطاعات المختلفة والشركات التابعة المعنية لتنفيذ خطة إعادة هيكلة القطاع النفطي، رسم منهجية وخطة إدارة التغيير، تقديم الدعم والمساندة للجان التوجيهية التخصيصية وأي فرق عمل يتم تكليفها وتذليل الصعوبات التي تواجههم ومن ثم تقديم الحلول المناسبة لضمان تقدم سير العمل، متابعة تقدم سير العمل في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة مع القطاعات والشركات التابعة المعنية ورفع التقارير الدورية والتوصيات والملاحظات للجنة التوجيهية العليا.
لجان تخصيصية
اشتمل القرار كذلك على تشكيل لجان توجيهية تخصصية لتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الكاملة للقطاع النفطي، وذلك على النحو التالي:
1 - اللجنة التوجهية التخصصية لقطاع الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت:
- يتولى الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت رئاسة اللجنة التوجيهية التخصصية لقطاع الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، وعضوية الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج.
- يقوم رئيس اللجنة باختيار أعضاء اللجنة ممن يراه مناسبا من نواب الرئيس التنفيذي والمديرين في كل من شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج.
- تكون اللجنة مسؤولة عن تنفيذ مشروع إعادة هيكلة قطاع الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، بما في ذلك تطبيق قرار رقم (2024/60) بشأن الموافقة على نقل ملكية أسهم الشركة الكويتية لنفط الخليج من مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة نفط الكويت، وذلك بعد الحصول على موافقة تشكيل اللجنة التوجهية العليا لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي.
2 - اللجنة التوجيهية التخصصية لقطاع التكرير والتصنيع داخل الكويت:
- يتولى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية رئاسة اللجنة التوجيهية التخصصية لقطاع التكرير والتصنيع داخل الكويت، وعضوية الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.
- يقوم رئيس اللجنة باختيار أعضاء اللجنة ممن يراه مناسبا من نواب الرئيس التنفيذي والمديرين في كل من شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.
- تكون اللجنة مسؤولة عن تنفيذ مشروع إعادة هيكلة قطاع التكرير والتصنيع داخل الكويت، بما في ذلك تطبيق قرار رقم (2024/61) بشأن الموافقة على دمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة مع شركة البترول الوطنية الكويتية، وذلك بعد الحصول على موافقة تشكيل اللجنة التوجيهية العليا لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي.
3 - اللجنة التوجيهية التخصصية لنقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز:
- يتولى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية رئاسة اللجنة التوجيهية التخصصية لنقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز إلى شركة البترول الوطنية الكويتية، وعضوية الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.
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