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وزيرة الشؤون 3888 مستفيدا من خدمات إدارة رعاية المسنين

10/1/2024 7:16:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن الكويت لا تتوانى في تسخير كل الإمكانات لتحقيق أعلى مستويات الخدمات لضمان حياة كريمة لكبار السن.
جاء ذلك في لقاء مع «كونا» أمس بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام.
وقالت وزيرة الشؤون إن الكويت تبذل جهودا كبيرة لتقديم خدمات رعاية متميزة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، إذ نصت المادة 11 من الدستور على أن الدولة «تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
ولفتت وزيرة الشؤون إلى الحرص الدائم على تسخير كل الإمكانات لتقديم خدمات تحقق أعلى مستويات الحياة الكريمة لكبار السن بما تقدمه إدارة رعاية المسنين، ومنها أوجه الرعاية الوقائية والعلاجية وفرص التعليم والتدريب وتهيئة أسرهم لرعايتهم عبر نظم رعاية مختلفة وفقا للقانون 18/2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
وذكرت أن من أهم أهداف الإدارة توفير الرعاية الشاملة للمستفيدين من خدماتها سواء الرعاية الإيوائية أو النهارية أو الخدمة المتنقلة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع باحتياجات ومشاكل وسيكولوجية كبار السن والتغيرات المصاحبة للشيخوخة.
وقالت إن إدارة رعاية المسنين تعمل أيضا على التوعية بكيفية التعامل مع هذه الفئة من المجتمع، إضافة إلى وضع الوسائل والإجراءات التنفيذية ومتابعتها وتقويمها والتعديل والتطوير فيها لمواكبة التغيرات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبينت أن دور الكويت يبرز في تجربتها الرائدة بمجال الخدمة المتنقلة للمسنين، إذ تتميز بوجود ستة مراكز مخصصة لهذه الخدمة ووجود مركز متكامل بكل محافظة من المحافظات الست لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والعلاج الطبيعي والإرشاد الغذائي والوعظ الديني لهم وتوعية ذويهم بتغيرات مرحلة الشيخوخة وكيفية التعامل معها.
وأفادت الوزيرة الحويلة بأن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المسنين لشهر أغسطس العام 2024 في الأقسام غير الإيوائية بلغ 3888 مستفيدا فيما بلغ إجمالي نزلاء الإدارة الرعاية الإيوائية 17 مسنا ومسنة.
وأوضحت أن من إنجازات الإدارة لسنة 2024 تشغيل قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بمحافظة حولي من خلال البرامج المعدة للرعاية النهارية، وناد صحي رياضي مخصص للعلاج الطبيعي ورفع المستوى البدني للمسنين. وأضافت أن من تلك الإنجازات أيضا تجهيز وتشغيل ديوانية (غرب عبدالله المبارك) وإنشاء وتجهيز ديوانية (الفردوس) متعددة الأغراض لكبار السن بمركز فرح التخصصي وتفعيل مبادرة خاصة تهدف إلى دمج المسنين من نزلاء المركز مع أبناء إدارة الحضانة العائلية لتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي.

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