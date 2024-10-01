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أمانة الأوقاف تطلق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده خير زاد بنسختها الـ 27

10/1/2024 7:16:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة ناصر الحمد انطلاق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في نسختها الـ 27 لعام 2024 برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وقال الحمد في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة إنه تم اختيار شعار المسابقة «خير زاد» واستوحته اللجنة الدائمة للمسابقة من قول الله تعالى (هو خير مما يجمعون)، والمقصود بتفسير الآية هو «القرآن الكريم»، مبينا أن عدد الفائزين في عمر المسابقة بلغ 4185 من بين المشاركين وعددهم 43686 مشتركا خلال تلك السنوات، لافتا إلى أهمية الدور الإعلامي في حث المواطنين على اختلاف أعمارهم على المشاركة في هذه المسابقة لما لها من بيئة روحانية تنافسية هيأتها لهم أمانة الأوقاف بمسجد الدولة الكبير.
وأوضح أن المسابقة عبارة عن عدة مسابقات وأفرع تستقطب مختلف الفئات العمرية وتتنوع بين الحفظ والتجويد بالقراءات المتواترة وبرواية حفص عن عاصم، كذلك تستقطب كل فئات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء المؤسسات الإصلاحية ودور الرعاية وأيضا تنوع جوائزها بتنوع الفائزين فيها.
من جانبها، قالت المنسقة العامة ومديرة إدارة الصناديق الوقفية بالأمانة مآرب اليعقوب إن دعوة التسجيل للاشتراك في المسابقة بدأت 29 سبتمبر وتنتهي في 31 الجاري.
وأوضحت اليعقوب أن المرحلة النهائية ستبدأ في 24 نوفمبر المقبل بمسجد الدولة الكبير لمدة أسبوعين يخصص الأسبوع الأول للرجال والأسبوع الثاني للنساء.
وأشارت إلى أن الأمانة تستقبل الاستفسارات في البوث الإعلامي بمجمعي العاصمة مول و360 خلال فترة التسجيل للرد على الاستفسارات والتساؤلات حول المسابقة وآلية المشاركة فيها.

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