أمانة الأوقاف تطلق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده خير زاد بنسختها الـ 27

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة ناصر الحمد انطلاق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في نسختها الـ 27 لعام 2024 برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وقال الحمد في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة إنه تم اختيار شعار المسابقة «خير زاد» واستوحته اللجنة الدائمة للمسابقة من قول الله تعالى (هو خير مما يجمعون)، والمقصود بتفسير الآية هو «القرآن الكريم»، مبينا أن عدد الفائزين في عمر المسابقة بلغ 4185 من بين المشاركين وعددهم 43686 مشتركا خلال تلك السنوات، لافتا إلى أهمية الدور الإعلامي في حث المواطنين على اختلاف أعمارهم على المشاركة في هذه المسابقة لما لها من بيئة روحانية تنافسية هيأتها لهم أمانة الأوقاف بمسجد الدولة الكبير.
وأوضح أن المسابقة عبارة عن عدة مسابقات وأفرع تستقطب مختلف الفئات العمرية وتتنوع بين الحفظ والتجويد بالقراءات المتواترة وبرواية حفص عن عاصم، كذلك تستقطب كل فئات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء المؤسسات الإصلاحية ودور الرعاية وأيضا تنوع جوائزها بتنوع الفائزين فيها.
من جانبها، قالت المنسقة العامة ومديرة إدارة الصناديق الوقفية بالأمانة مآرب اليعقوب إن دعوة التسجيل للاشتراك في المسابقة بدأت 29 سبتمبر وتنتهي في 31 الجاري.
وأوضحت اليعقوب أن المرحلة النهائية ستبدأ في 24 نوفمبر المقبل بمسجد الدولة الكبير لمدة أسبوعين يخصص الأسبوع الأول للرجال والأسبوع الثاني للنساء.
وأشارت إلى أن الأمانة تستقبل الاستفسارات في البوث الإعلامي بمجمعي العاصمة مول و360 خلال فترة التسجيل للرد على الاستفسارات والتساؤلات حول المسابقة وآلية المشاركة فيها.
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