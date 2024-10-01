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تنقلات موظفي الصحة تبدأ لمدة شهر بشروط وضوابط

10/1/2024 7:16:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
تبدأ وزارة الصحة حركة تنقلات الموظفين، وذلك حسب القرار الوزاري الذي أصدره وزير الصحة د.أحمد العوضي، والذي يقضي بأن تصدر الوزارة حركة التنقلات لجميع موظفي الوزارة مرتين في كل عام ميلادي، وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، على أن تقدم طلبات النقل على النموذج المعتمد.

ووضعت وزارة الصحة ضوابط وشروطا، منها أن تكون عملية النقل حسب حاجة العمل، وبما يتوافق مع طبيعة المرافق الصحية، سواء المنقول منها أو إليها، وبما يحقق عدالة التوزيع بقطاعات الوزارة. وتضمنت الضوابط ان يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وتحديد مدى الاستفادة من الموظف طالب النقل للجهة المنقول إليها على ضوء مسماه الوظيفي والمؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها للحفاظ على حسن أداء الخدمة ومصلحة العمل.

واشترطت أن يكون تقديم طلبات النقل على النموذج المعتمد مشمولا بموافقة جهتي العمل (المنقول منها والمنقول إليها)، وموافقة الوكيل المساعد المختص.

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