تنقلات موظفي الصحة تبدأ لمدة شهر بشروط وضوابط

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
تبدأ وزارة الصحة حركة تنقلات الموظفين، وذلك حسب القرار الوزاري الذي أصدره وزير
الصحة د.أحمد العوضي، والذي يقضي بأن تصدر الوزارة حركة التنقلات لجميع موظفي الوزارة مرتين في كل عام ميلادي، وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، على أن تقدم طلبات النقل على النموذج المعتمد.
ووضعت وزارة الصحة ضوابط وشروطا، منها أن تكون عملية النقل حسب حاجة العمل، وبما يتوافق مع طبيعة المرافق الصحية، سواء المنقول منها أو إليها، وبما يحقق عدالة التوزيع بقطاعات الوزارة. وتضمنت الضوابط ان يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وتحديد مدى الاستفادة من الموظف طالب النقل للجهة المنقول إليها على ضوء مسماه الوظيفي والمؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها للحفاظ على حسن أداء الخدمة ومصلحة العمل.
واشترطت أن يكون تقديم طلبات النقل على النموذج المعتمد مشمولا بموافقة جهتي العمل (المنقول منها والمنقول إليها)، وموافقة الوكيل المساعد المختص.
MENAFN01102024000130011022ID1108737185
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.