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وزير الخارجية الكويت تدين كل ما يتعرض له لبنان من اعتداءات سافرة

10/1/2024 7:16:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية د.عبدالله بوحبيب أكد خلاله تضامن دولة الكويت مع لبنان وشعبه الشقيق ودعمها التام لكل ما يتخذه من إجراءات لحفظ أمنه واستقراره، مجددا إدانة الكويت لكل ما يتعرض له لبنان الشقيق من اعتداءات سافرة.

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