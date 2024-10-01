وزير الخارجية الكويت تدين كل ما يتعرض له لبنان من اعتداءات سافرة
التاريخ
10/1/2024 7:16:31 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أجرى وزير
الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية د.عبدالله بوحبيب أكد خلاله تضامن دولة الكويت مع لبنان وشعبه الشقيق ودعمها التام لكل ما يتخذه من إجراءات لحفظ أمنه واستقراره، مجددا إدانة الكويت لكل ما يتعرض له لبنان الشقيق من اعتداءات سافرة.
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