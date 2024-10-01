تكثيف الجهود لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم بما يحافظ على سمعة دولة الكويت ومكانتها الدولية، مؤكدا دعم مجلس الوزراء لأعمال اللجنة في سبيل تحقيق الغايات المنشودة.
واطلع المجلس على العرض المرئي من قبل وزيرة
المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتكليف بشأن استعراض نتائج التقييم المتبادل لدولة الكويت وعرض متطلبات المرحلة الحالية خلال فترة إعداد تقرير الملاحظات لدولة الكويت (أكتوبر 2024 ـ أكتوبر 2025).
وفي إطار حرص الحكومة على رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إليها وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية، أعلن وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر إطلاق النسخة الإنجليزية من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، وتأتي هذه الخطوة لتسهيل استخدام التطبيق لغير الناطقين باللغة العربية ولتوسعة الشريحة التي يخدمها التطبيق، مما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة عالية.
وأشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث أكد سموه، حفظه الله، إيمان دولة الكويت بمبدأ حسن الجوار وحرصها على مساعدة جمهورية العراق الشقيق للنهوض من خلال العمل الوثيق المتواصل الهادف لإعادته الى وضعه ومكانته الإقليمية والدولية بما يحقق آمال شعبه الشقيق وتطلعاته.
ولمزيد من التفاصيل:
أشاد بكلمة الكويت أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية للأمم المتحدة
مجلس الوزراء: إطلاق النسخة الإنجليزية من تطبيق «سهل»
تكليف لجنة مكافحة غسيل الأموال بتكثيف الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق المتطلبات الدولية بما يحافظ على سمعة الكويت ومكانتها
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث أكد سموه، حفظه الله، إيمان دولة الكويت بمبدأ حسن الجوار وحرصها على مساعدة جمهورية العراق الشقيق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق المتواصل الهادف لإعادته لوضعه ومكانته الإقليمية والدولية بما يحقق آمال شعبه الشقيق وتطلعاته، داعيا سموه العراق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة حاسمة عاجلة لمعالجة كل الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، كما حث سموه، حفظه الله، الأشقاء في جمهورية العراق على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في «خور عبدالله»، وهي اتفاقيات من شأنها تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة وتنظيم الملاحة ومحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح والمخدرات والبشر، مؤكدا سموه، حفظه الله، أهمية الحوار واستمراره تأسيسا لعلاقات واعدة ومستقبل مشرق مبني على التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين.
وأشار سموه في كلمته إلى التصاعد الخطير للعمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الضفة الغربية، مستنكرا سموه، حفظه الله، ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من عقاب جماعي واستهداف للمدنيين العزل بغارات جوية متواصلة أدت إلى قتل أكثر من 41 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، منددا سموه باستهداف قوات الاحتلال لمقار المنظمات الدولية والبنى التحتية ومرافق سبل الحياة، واستمرار قوات الاحتلال للتهجير القسري لسكان قطاع غزة، مجددا سموه تأكيد دولة الكويت على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومرحبا سموه باعتراف العديد من الدول خلال الأشهر الماضية بدولة فلسطين.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، إلى مدينة نيويورك وفحوى لقاءات سموه على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء المنظمات الدولية والتي تم من خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الكويت وهذه الدول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما استعرض مجلس الوزراء نتائج لقاءات سموه مع عدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية، حيث نقل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في تعزيز تواجد الشركات العالمية ونقل خبراتهم إلى داخل دولة الكويت، كما تم بحث عدد من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الشركات، بهدف تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وخلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي من خلال إلحاقهم بالعمل في مقار عمل تلك الشركات العالمية والمنظمات الدولية بهدف تطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، الذي سيغادر، بحفظ الله ورعايته، اليوم الأربعاء إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يضم الوفد كلا من وزير الخارجية عبدالله اليحيا وعددا من قياديي ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.
وفي إطار حرص الحكومة على رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها للمواطنين والمقيمين وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية، أعلن وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر إطلاق النسخة الإنجليزية من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، وتأتي هذه الخطوة لتسهيل استخدام التطبيق لغير الناطقين باللغة العربية ولتوسعة الشريحة التي يخدمها التطبيق، مما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة عالية.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء العرض المرئي من قبل وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتكليف بشأن استعراض نتائج التقييم المتبادل لدولة الكويت وعرض متطلبات المرحلة الحالية خلال فترة إعداد تقرير الملاحظات لدولة الكويت (أكتوبر 2024 ـ أكتوبر 2025)، وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم بما يحافظ على سمعة الكويت ومكانتها الدولية، مؤكدا دعم مجلس الوزراء لأعمال اللجنة في سبيل تحقيق الغايات المنشودة.
رئيس الوزراء هنّأ رؤساء الصين ونيجيريا وقبرص بالعيد الوطني
بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى مارك روته الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة توليه مهام منصب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو).
وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت أنحاء متفرقة من نيبال.
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