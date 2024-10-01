تكثيف الجهود لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

MENAFN - Al-Anbaa) قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم بما يحافظ على سمعة دولة الكويت ومكانتها الدولية، مؤكدا دعم مجلس الوزراء لأعمال اللجنة في سبيل تحقيق الغايات المنشودة.واطلع المجلس على العرض المرئي من قبل المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتكليف بشأن استعراض نتائج التقييم المتبادل لدولة الكويت وعرض متطلبات المرحلة الحالية خلال فترة إعداد تقرير الملاحظات لدولة الكويت (أكتوبر 2024 ـ أكتوبر 2025).وفي إطار حرص الحكومة على رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إليها وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية، أعلن وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر إطلاق النسخة الإنجليزية من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، وتأتي هذه الخطوة لتسهيل استخدام التطبيق لغير الناطقين باللغة العربية ولتوسعة الشريحة التي يخدمها التطبيق، مما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة عالية.وأشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث أكد سموه، حفظه الله، إيمان دولة الكويت بمبدأ حسن الجوار وحرصها على مساعدة جمهورية العراق الشقيق للنهوض من خلال العمل الوثيق المتواصل الهادف لإعادته الى وضعه ومكانته الإقليمية والدولية بما يحقق آمال شعبه الشقيق وتطلعاته.ولمزيد من التفاصيل:أشاد بكلمة الكويت أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية للأمم المتحدةمجلس الوزراء: إطلاق النسخة الإنجليزية من تطبيق «سهل»

تكليف لجنة مكافحة غسيل الأموال بتكثيف الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق المتطلبات الدولية بما يحافظ على سمعة الكويت ومكانتها



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث أكد سموه، حفظه الله، إيمان دولة الكويت بمبدأ حسن الجوار وحرصها على مساعدة جمهورية العراق الشقيق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق المتواصل الهادف لإعادته لوضعه ومكانته الإقليمية والدولية بما يحقق آمال شعبه الشقيق وتطلعاته، داعيا سموه العراق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة حاسمة عاجلة لمعالجة كل الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، كما حث سموه، حفظه الله، الأشقاء في جمهورية العراق على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في «خور عبدالله»، وهي اتفاقيات من شأنها تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة وتنظيم الملاحة ومحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح والمخدرات والبشر، مؤكدا سموه، حفظه الله، أهمية الحوار واستمراره تأسيسا لعلاقات واعدة ومستقبل مشرق مبني على التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين.

وأشار سموه في كلمته إلى التصاعد الخطير للعمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الضفة الغربية، مستنكرا سموه، حفظه الله، ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من عقاب جماعي واستهداف للمدنيين العزل بغارات جوية متواصلة أدت إلى قتل أكثر من 41 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، منددا سموه باستهداف قوات الاحتلال لمقار المنظمات الدولية والبنى التحتية ومرافق سبل الحياة، واستمرار قوات الاحتلال للتهجير القسري لسكان قطاع غزة، مجددا سموه تأكيد دولة الكويت على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومرحبا سموه باعتراف العديد من الدول خلال الأشهر الماضية بدولة فلسطين.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، إلى مدينة نيويورك وفحوى لقاءات سموه على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء المنظمات الدولية والتي تم من خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الكويت وهذه الدول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استعرض مجلس الوزراء نتائج لقاءات سموه مع عدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية، حيث نقل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في تعزيز تواجد الشركات العالمية ونقل خبراتهم إلى داخل دولة الكويت، كما تم بحث عدد من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الشركات، بهدف تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وخلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي من خلال إلحاقهم بالعمل في مقار عمل تلك الشركات العالمية والمنظمات الدولية بهدف تطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية.

من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، الذي سيغادر، بحفظ الله ورعايته، اليوم الأربعاء إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يضم الوفد كلا من وزير الخارجية عبدالله اليحيا وعددا من قياديي ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.

وفي إطار حرص الحكومة على رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها للمواطنين والمقيمين وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية، أعلن وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر إطلاق النسخة الإنجليزية من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، وتأتي هذه الخطوة لتسهيل استخدام التطبيق لغير الناطقين باللغة العربية ولتوسعة الشريحة التي يخدمها التطبيق، مما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة عالية.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء العرض المرئي من قبل وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتكليف بشأن استعراض نتائج التقييم المتبادل لدولة الكويت وعرض متطلبات المرحلة الحالية خلال فترة إعداد تقرير الملاحظات لدولة الكويت (أكتوبر 2024 ـ أكتوبر 2025)، وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم بما يحافظ على سمعة الكويت ومكانتها الدولية، مؤكدا دعم مجلس الوزراء لأعمال اللجنة في سبيل تحقيق الغايات المنشودة.

رئيس الوزراء هنّأ رؤساء الصين ونيجيريا وقبرص بالعيد الوطني

بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى مارك روته الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة توليه مهام منصب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو).

وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت أنحاء متفرقة من نيبال.