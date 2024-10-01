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إيران تطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل وغوتيريش لوقف التصعيد فورا

10/1/2024 7:16:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دخل الشرق الأوسط منعطفا خطيرا، مع شن ايران هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل، بعد ساعات على اطلاقها هجوما بريا على جنوب لبنان، ما يهدد بتوسيع الحرب التي تقترب من انهاء عامها الأول في غزة.
ودوت صافرات الانذار في مختلف انحاء اسرائيل وقال الجيش الاسرائيلي ان جميع الاسرائيليين لجأوا إلى الملاجئ، قبل ان تدعوهم «الجبهة الداخلية» إلى الخروج مع توخي الحذر.
وأفادت تقارير بأن أكثر من 250 صاروخا باليستيا ايرانيا استهدفت مناطق بإسرائيل بينها قواعد عسكرية، بينما تحدثت تقارير اعلامية عن اصابة مبان في عدة مدن اسرائيلية.
من جهته، قال الحرس الثوري الايراني في بيان انه قام بضرب أهداف عسكرية مهمة في اسرائيل بعشرات الصواريخ. وأضاف: «ردا على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله ونيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة». وتابع ان «العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال المجاهد إسماعيل هنية». وحذر الحرس الثوري من ان «أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى»، لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل ابيب «سترد على الهجوم الإيراني في الوقت والزمان المناسبين».
وقال التلفزيون الإيراني إن: الهجوم بالصواريخ الباليستية هو الموجة الأولى ومن المحتمل أن تكون هناك دفعات أخرى. ونقل عن مسؤولين ايرانيين ان 80 صاروخا أصابت اهدافها.
من جانبه، أعلن البيت الابيض أن الرئيس جو بايدن عقد اجتماعا مع نائبته كامالا هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة هجوم إيران.
وقال بايدن إنه وجه بتقديم المساعدة لإسرائيل في مواجهة الهجوم، فيما نقلت قناة «العربية عن وزارة الدفاع الاميركية «الپنتاغون» أن الدفاعات الأميركية انخرطت في صد هجوم إيران على إسرائيل.
وأصيب شخصان على الأقل بجروح طفيفة خلال الهجوم الصاروخي، وفق ما أفاد جهاز الإسعاف الايراني. وقال بيان ليس هناك تقارير عن وقوع إصابات جراء إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، باستثناء إصابتين طفيفتين بشظايا في منطقة تل أبيب وبعض الإصابات الطفيفة في أنحاء أخرى من البلاد أثناء الانتقال إلى أماكن آمنة».
وأفادت مصادر سورية أن الدفاعات الإسرائيلية أسقطت عشرات الصواريخ الإيرانية فوق جنوب سورية. وأعربت فرنسا عن قلقها من التصعيد معتبرة أن الوضع «خطير للغاية»، بينما نددت ألمانيا بالهجوم.
وأفادت تقارير اعلامية بدوي انفجارات في مناطق متعددة من الأردن نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية اطلقتها طهران على اسرائيل.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن مصدر عسكري مسؤول أنه تم « إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه اسرائيل، وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين الى البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.»
وقالت ان هيئة تنظيم الطيران المدني اعلنت اغلاق اجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية و المغادرة و العابرة للمملكة، وأعلنت في وقت لاحق إعادة فتح الأجواء.
من جهته، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط»، بعد الهجوم الإيراني.
وقال غوتيريش «يجب أن يتوقف ذلك نحن بحاجة حتما إلى وقف لإطلاق النار»، مستنكرا «التصعيد تلو الآخر».
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه عن قلقه من «التصعيد» في الشرق الأوسط، معتبرا أن «الوضع خطر للغاية».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت تعزيز قواتها في الشرق الأوسط بـ «بضعة آلاف» من الجنود عبر استدعاء وحدات جديدة مع زيادة أعداد تلك الموجودة أساسا، وفق ما أعلنت «الپنتاغون» وإرسال 3 أسراب طائرات إضافية. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: لدينا معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تنوي شن هجوم صاروخي على إسرائيل قريبا، وحذر من أن الهجوم العسكري المباشر على إسرائيل سيحمل عواقب وخيمة على طهران.
وأفاد المسؤول، في بيان أمس، بأن «لدى الولايات المتحدة مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل. نحن ندعم بنشاط الاستعدادات الدفاعية للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم».
وإزاء هذه التطورات، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) ارسال 3 أسراب طائرات إضافية إلى المنطقة. وبعد دقائق من تحذير الولايات المتحدة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية مستعدة تماما لأي هجوم من إيران.
كذلك أضاف ـ في بيان أذيع على التلفزيون ـ أن إسرائيل وحلفاءها في حالة تأهب قصوى وأن أي هجوم من إيران ستكون له تداعيات.
وأضاف هغاري «أطلعنا شركاءنا الأميركيين على أن إيران تستعد لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل خلال وقت قصير».

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