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الكهرباء قرار شراء الطاقة المنتجة من العملاء بات وشيكا وديوان المحاسبة الأمر يخضع للرقابة اللاحقة

10/1/2024 7:16:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن إصدار القرار الوزاري الذي يسمح لها بشراء الطاقة المتجددة المنتجة من فوق أسطح منشآت عملائها بات وشيكا جدا.
ولفتت المصادر إلى أن الفريق المعني بالأمر مازال يعكف على دراسة جميع الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية والأخرى المتعلقة بعقود الاستشاري والتدريب، لإنجاز الموضوع وفق تصور متكامل بعد استعراض التجارب الخليجية والعالمية في هذا الجانب.
وقالت المصادر إن الوزارة عرضت «شراء الطاقة المتجددة من عملائها» على ديوان المحاسبة لأخذ الرأي، حيث تبين أنه «بعد دراسة ديوان المحاسبة لأوراق الموضوع ان الأمر يتعلق بعرض مشروع قرار إداري ينظم عملية شراء الطاقة المتجددة من الغير ولا يتضمن طلب رأي الديوان وفقا لأحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة».
وقالت المصادر إن الديوان أفاد في رده على الوزارة بأن موضوع البحث غير خاضع لرقابته المسبقة وستوالي الرقابة اللاحقة متابعة تدقيق الموضوع مع ضرورة عرض العقود الناشئة عن تطبيق القرار بعد صدوره على ديوان المحاسبة إذا بلغت قيمتها النصاب الخاضع لرقابته المسبقة.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء أن انتهاء عقود شراء الطاقة من الربط الخليجي يوم أمس الأول لم يؤثر على استقرار الشبكة يوم أمس في ظل بدء انخفاض درجات الحرارة وما يرافقه من انخفاض في حجم الاستهلاك.
ولفتت المصادر إلى أن الشبكة التي كانت تستقبل بين 500 و700 ميغاواط من شبكات قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية طوال موسم الذروة تمكنت أمس من تغطية الطلب بالكامل في ظل وجود احتياطي جيد، حيث استقر المؤشر في المنطقة الخضراء.
ولفتت المصادر إلى أن انخفاض الاستهلاك إلى ما دون 14 ألف ميغاواط مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الـ 40 درجة يسهم في تخفيف الضغوط على الشبكة ويشير إلى انتهاء موسم الذروة.
وأوضحت المصادر أن المؤشر سجل أمس استهلاكا أقصى بلغ 13970 ميغاواط عند درجة حرارة بلغت 38 مئوية، موضحة أن الأمر يتيح للوزارة إمكانية البدء في برامج الصيانة الدورية لوحداتها ومحولاتها تمهيدا للموسم المقبل.

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