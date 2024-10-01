Wednesday, 02 October 2024 04:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المُلقون

10/1/2024 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } فوّت‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬لإخراج‭ ‬مشروع‭ ‬المعلقين‭ ‬الكرويين‭ ‬كمشروع‭ (‬رائد‭)‬،‭ ‬رغم‭ ‬اجتهاد‭ ‬الأخ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بمعية‭ ‬المُعلق‭ (‬المُعتزل‭) ‬الصديق‭ ‬خالد‭ ‬المنشد،‭ ‬في‭ (‬تقييم‭) ‬المتقدمين‭ ‬للتعليق‭ ‬على‭ ‬الدوري‭ (‬بعد‭ ‬الإعلان‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬للحاجة‭ ‬المُلحة‭ ‬كون‭ ‬الاتحاد‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬لتصوير‭ ‬المباريات‭ ‬يبثها‭ ‬على‭ ‬قناة‭ (‬اليوتيوب‭) ‬الخاصة‭ ‬به‭.‬


} اجتهادٌ‭ ‬ان‭ ‬اصاب‭ ‬فله‭ (‬أجران‭)‬؛‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يكُن‭ ‬فله‭ (‬اجر‭) ‬اجتهاده؛‭ ‬فهو‭ ‬كمشروع‭ ‬كبير‭ ‬يُفترض‭ ‬ان‭ ‬يُسند‭ ‬المعلقين‭ ‬المخضرمين‭ ‬الذين‭ ‬مازالوا‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬بالقناة‭ ‬الرياضية‭ (‬سويد،‭ ‬سيد‭ ‬علي،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬والأحمد‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬غنى‭ ‬لقناة‭ (‬اليوتيوب‭) ‬عنهم‭ ‬مع‭ ‬المجتهدين‭ ‬الجُدد‭ ‬منهم‭ (‬القطيري‭)‬؛‭ ‬لأن‭ ‬السعي‭ ‬لمنافسة‭ ‬شريفة‭ ‬بين‭ ‬المعلقين‭ ‬يُبرزهم‭ ‬اكثر‭!‬


} والتقييم‭ (‬المُشار‭) ‬اليه؛‭ ‬كان‭ ‬أجدى‭ ‬لو‭ ‬سبقته‭ ‬ورشة‭ ‬تدريبية‭ ‬تُنظم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القناة‭ ‬الرياضية‭ ‬والاكاديمية‭ ‬الاولمبية؛‭ ‬وشركة‭ (‬طُموح‭) ‬للإدارة‭ ‬الرياضية؛‭ ‬لأنك‭ ‬في‭ ‬التعليق‭ (‬المُتلفز‭ ‬والاذاعي‭) ‬لا‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ (‬اراجوز‭)‬،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ (‬معلق‭) ‬يتمتّع‭ ‬بثقافة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬يُعلق‭ ‬عليها‭ ‬بدون‭ (‬تهريج‭)‬؛‭ ‬مع‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭.‬


} والقول‭ (‬التقييم‭) ‬بعد‭ ‬ورشة‭ ‬تدريبية‭ ‬يُحاضر‭ ‬فيها‭ (‬مُتخصصون‭) ‬في‭ ‬التعليق‭ ‬يضافون‭ ‬الى‭ ‬المخضرم‭ (‬المنشد‭) ‬وآخرين‭ ‬في‭ ‬فُنون‭ ‬الصوت‭ ‬مثال‭ (‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حربان‭)‬،‭ ‬وفنيي‭ ‬اللعبة‭ ‬والتحكيم؛‭ ‬لأننا‭ ‬نبحث‭ ‬فعليّا‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬صناعة‭ (‬محترفين‭) ‬يكونون‭ ‬في‭ ‬المُستوى‭ ‬الذي‭ ‬يفتخر‭ ‬بهم‭ ‬المُستمع‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬مُقابل‭ ‬نُظرائهم‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭.‬


} ان‭ ‬الساحة‭ ‬المحلية‭ (‬حبلى‭) ‬بالأصوات‭ ‬الجميلة‭ ‬التي‭ ‬يُفتخر‭ ‬بها؛‭ ‬ولها‭ ‬وجود‭ ‬حاليّا‭ ‬في‭ ‬المنصّات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تجتهد‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬المباريات‭ ‬لحسابها‭ ‬او‭ ‬لصالح‭ ‬اندية‭ ‬تنتمي‭ ‬اليها،‭ ‬وفي‭ ‬مباريات‭ ‬الصالات؛‭ ‬ويُمكن‭ ‬للأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬بإدارة‭ ‬الاخ‭ ‬العزيز‭ ‬الدكتور‭ ‬نبيل‭ ‬آل‭ ‬شهاب‭ ‬ان‭ ‬تتبنّى‭ ‬مشروعا‭ ‬للتعليق‭ ‬ضمن‭ ‬مخرجاتها‭.‬


} على‭ ‬أي‭ ‬حال،‭ ‬الشكر‭ ‬لأمين‭ ‬بيت‭ ‬الكُرة‭ ‬على‭ ‬اهتمامه،‭ ‬وان‭ ‬اختياره‭ ‬للصديق‭ (‬المنشد‭) ‬ضربة‭ ‬معلم،‭ ‬فالأخير‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬اسلوبه‭ (‬الشيّق‭) ‬في‭ ‬التعليق‭ ‬وله‭ ‬جمهوره؛‭ ‬واختار‭ ‬اعتزال‭ (‬التعليق‭) ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬الملاعب‭ ‬المفتوحة‭ ‬او‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬والدعوات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ (‬تستعذب‭) ‬صوته‭ ‬وتشتاق‭ ‬إلى‭ ‬تعليقه‭ ‬و‭(‬قفشاته‭) ‬التي‭ (‬تستخرج‭) ‬ابتسامتها‭!‬

MENAFN01102024000055011008ID1108737112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث