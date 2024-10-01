MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} اجتهادٌ‭ ‬ان‭ ‬اصاب‭ ‬فله‭ (‬أجران‭)‬؛‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يكُن‭ ‬فله‭ (‬اجر‭) ‬اجتهاده؛‭ ‬فهو‭ ‬كمشروع‭ ‬كبير‭ ‬يُفترض‭ ‬ان‭ ‬يُسند‭ ‬المعلقين‭ ‬المخضرمين‭ ‬الذين‭ ‬مازالوا‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬بالقناة‭ ‬الرياضية‭ (‬سويد،‭ ‬سيد‭ ‬علي،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬والأحمد‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬غنى‭ ‬لقناة‭ (‬اليوتيوب‭) ‬عنهم‭ ‬مع‭ ‬المجتهدين‭ ‬الجُدد‭ ‬منهم‭ (‬القطيري‭)‬؛‭ ‬لأن‭ ‬السعي‭ ‬لمنافسة‭ ‬شريفة‭ ‬بين‭ ‬المعلقين‭ ‬يُبرزهم‭ ‬اكثر‭!‬





} والتقييم‭ (‬المُشار‭) ‬اليه؛‭ ‬كان‭ ‬أجدى‭ ‬لو‭ ‬سبقته‭ ‬ورشة‭ ‬تدريبية‭ ‬تُنظم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القناة‭ ‬الرياضية‭ ‬والاكاديمية‭ ‬الاولمبية؛‭ ‬وشركة‭ (‬طُموح‭) ‬للإدارة‭ ‬الرياضية؛‭ ‬لأنك‭ ‬في‭ ‬التعليق‭ (‬المُتلفز‭ ‬والاذاعي‭) ‬لا‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ (‬اراجوز‭)‬،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ (‬معلق‭) ‬يتمتّع‭ ‬بثقافة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬يُعلق‭ ‬عليها‭ ‬بدون‭ (‬تهريج‭)‬؛‭ ‬مع‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭.‬





} والقول‭ (‬التقييم‭) ‬بعد‭ ‬ورشة‭ ‬تدريبية‭ ‬يُحاضر‭ ‬فيها‭ (‬مُتخصصون‭) ‬في‭ ‬التعليق‭ ‬يضافون‭ ‬الى‭ ‬المخضرم‭ (‬المنشد‭) ‬وآخرين‭ ‬في‭ ‬فُنون‭ ‬الصوت‭ ‬مثال‭ (‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حربان‭)‬،‭ ‬وفنيي‭ ‬اللعبة‭ ‬والتحكيم؛‭ ‬لأننا‭ ‬نبحث‭ ‬فعليّا‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬صناعة‭ (‬محترفين‭) ‬يكونون‭ ‬في‭ ‬المُستوى‭ ‬الذي‭ ‬يفتخر‭ ‬بهم‭ ‬المُستمع‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬مُقابل‭ ‬نُظرائهم‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭.‬





} ان‭ ‬الساحة‭ ‬المحلية‭ (‬حبلى‭) ‬بالأصوات‭ ‬الجميلة‭ ‬التي‭ ‬يُفتخر‭ ‬بها؛‭ ‬ولها‭ ‬وجود‭ ‬حاليّا‭ ‬في‭ ‬المنصّات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تجتهد‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬المباريات‭ ‬لحسابها‭ ‬او‭ ‬لصالح‭ ‬اندية‭ ‬تنتمي‭ ‬اليها،‭ ‬وفي‭ ‬مباريات‭ ‬الصالات؛‭ ‬ويُمكن‭ ‬للأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬بإدارة‭ ‬الاخ‭ ‬العزيز‭ ‬الدكتور‭ ‬نبيل‭ ‬آل‭ ‬شهاب‭ ‬ان‭ ‬تتبنّى‭ ‬مشروعا‭ ‬للتعليق‭ ‬ضمن‭ ‬مخرجاتها‭.‬





} على‭ ‬أي‭ ‬حال،‭ ‬الشكر‭ ‬لأمين‭ ‬بيت‭ ‬الكُرة‭ ‬على‭ ‬اهتمامه،‭ ‬وان‭ ‬اختياره‭ ‬للصديق‭ (‬المنشد‭) ‬ضربة‭ ‬معلم،‭ ‬فالأخير‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬اسلوبه‭ (‬الشيّق‭) ‬في‭ ‬التعليق‭ ‬وله‭ ‬جمهوره؛‭ ‬واختار‭ ‬اعتزال‭ (‬التعليق‭) ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬الملاعب‭ ‬المفتوحة‭ ‬او‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬والدعوات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ (‬تستعذب‭) ‬صوته‭ ‬وتشتاق‭ ‬إلى‭ ‬تعليقه‭ ‬و‭(‬قفشاته‭) ‬التي‭ (‬تستخرج‭) ‬ابتسامتها‭!‬